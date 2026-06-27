Irán deberá esperar para sacar visa a dieciseisavos de final del Mundial

Irán deberá esperar para saber si saca visa para los dieciseisavos de final del Mundial, al empatar este viernes 1-1 con Egipto, que está clasificado, pero perdió el liderato del Grupo G a manos de Bélgica

La selección iraní, cuya participación en el torneo ha estado afectada por problemas de visado en sus traslados desde su campo base en México para jugar partidos en Estados Unidos, estuvo muy cerca de ganar.

Ya en tiempo agregado, un gol de Shoja Khalilzadeh fue anulado por fuera de juego cuando el equipo persa celebraba y un cabezazo de Saeid Ezatolahi se estrelló en el travesaño.

Mahmoud Saber dio ventaja a los Faraones en el minuto 5 y Ramin Rezaeian igualó en el 14.

Bélgica y Egipto cerraron la primera fase con cinco puntos cada uno, pero los Diablos Rojos se quedaron con el primer lugar gracias al triunfo 5-1 que obtuvieron al mismo tiempo sobre Nueva Zelanda.

Irán culmina en el tercer puesto de la llave, con tres unidades.

El resultado, a la vez, garantizó el pase de Senegal en el Grupo I, como uno de los mejores terceros.

Los goles llegaron pronto en este compromiso en Seattle, con gran arranque del seleccionado egipcio.

Saber sacó provecho a un balón suelto cuando el arquero Alireza Beiranvand despejaba un centro de Mohamed Salah.

Y Mehdi Taremi, la gran estrella de Irán, erró un penalti.

Irán, pese a ello, pudo recuperarse rápido y Rezaeian niveló tras un rebote.

Después del electrizante inicio, el marcador se congeló.

Egipto dio entrada a Omar Marmoush a la cancha tras el descanso, para dar peso a su ataque con el delantero del Manchester City.

Salah generó una buena jugada, que no pudo capitalizar Mahmoud.

El empate parecía un mal menor para Egipto, pero estuvo cerca de convertirse en derrota.

En un final de infarto, a Irán le faltó solo una pizca de suerte.

Egipto se cruza en la próxima fase con Australia. Bélgica aguarda por rival e Irán por la clasificación.