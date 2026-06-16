¡EN VIVO! Argentina vs. Argelia: debut del campeón en el Mundial 2026 por Teleamazonas

La selección de Argentina arranca la defensa de su título de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ enfrentando a Argelia en la jornada inaugural del Grupo J. Partido que se podrá disfrutar por la señal de Teleamazonas.

El partido se disputa hoy, martes 16 de junio de 2026, a las 20:00 (hora de Ecuador) en el Kansas City Stadium, escenario que cuenta con una capacidad cercana a los 80 000 espectadores y que presentará un marco mayoritariamente albiceleste.

Estado de las plantillas: Lionel Messi, recuperado de una sobrecarga física que arrastraba con el Inter Miami, figura dentro del once titular diseñado por Lionel Scaloni. Asimismo, el arquero Emiliano "Dibu" Martínez llega a punto tras superar algunas molestias físicas previas.

Novedades tácticas: La principal sorpresa en la estructura defensiva de Argentina se enfoca en la posible titularidad de Facundo Medina como lateral izquierdo, completando la zaga con Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nahuel Molina.

El rival: Dirigida por Vladimir Petkovic, Argelia llega con un gran impulso anímico tras vencer recientemente por 1-0 a los Países Bajos en un duelo amistoso preparatorio. Desde la interna del plantel africano han manifestado no tener complejos ante los vigentes campeones del mundo.