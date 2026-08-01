Entre noviembre de 2026 y marzo de 2027 se prevé el mayor impacto de El Niño en Ecuador

El Niño es un fenómeno climático que ocurre cuando la temperatura del océano Pacífico Ecuatorial aumenta.

El Comité Nacional Erfen mantiene el estado de aviso de 'El Niño Activo' y advirtió que el fenómeno podría intensificarse entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, periodo que coincide con la época de mayores lluvias en Ecuador.

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño informó que el fenómeno El Niño continúa fortaleciéndose y que, de acuerdo con los modelos climáticos nacionales e internacionales, podría alcanzar una intensidad entre fuerte y muy fuerte hacia finales de este año.

Durante una reunión virtual realizada el 29 de julio de 2026, los representantes de las instituciones que integran el comité analizaron la información oceanográfica, atmosférica, meteorológica, hidrológica, química y biológica recopilada durante las últimas dos semanas para actualizar las proyecciones climáticas del país.

Según el informe, el mayor impacto para Ecuador se espera entre noviembre de 2026 y marzo de 2027, coincidiendo con la temporada lluviosa.

Sin embargo, Erfen dijo que este escenario está sujeto "a que se mantenga o intensifique el calentamiento del Pacífico oriental y se consolide un acoplamiento atmosférico regional, que incremente la probabilidad de precipitaciones más frecuentes o intensas".

No obstante, el Comité aclaró que la clasificación de 'fuerte' o 'muy fuerte' hace referencia a la intensidad de las condiciones oceánicas del fenómeno y no implica automáticamente que se producirán lluvias extremas, crecidas de ríos o inundaciones de la misma magnitud.

Erfen dijo que "continuará monitoreando las principales variables oceánicas y atmosféricas, mediante información obtenida de sus sensores, plataformas de observación y modelos nacionales e internacionales".

El objetivo es "mantener una evaluación actualizada y proporcionar información oportuna para la toma de decisiones", señaló el organismo.