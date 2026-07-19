Los argentinos ya sueñan con otra copa; así se vive la previa de la final del Mundial

Así se vive el ambiente previo de la final del Mundial entre Argentina y España.

Con Lionel Messi multiplicado en tatuajes, murales y carteles, y la palabra "bicampeón" proscrita por temor a tentar la mala suerte, Argentina contiene el aliento antes de la final del Mundial ante España, este domingo 19 de julio de 2026, en las afueras de Nueva York.

Horas antes de la final, mucha gente comenzó a centrarse alrededor del Obelisco. Llevan camisetas y banderas argentinas; algunas mujeres usan cintillos celestes y blancos en el pelo y otras llevan la bandera colgada de la cartera.

En la avenida 9 de Julio, los automóviles hacen sonar las bocinas y algunos llevan pequeñas banderas en las ventanillas.

"Vinimos especialmente desde Asunción para vivir esto. La emoción de llegar de nuevo a una final es espectacular. Y si se pierde, igual se disfruta: de 48 selecciones llegaron sólo dos. No sé si habrá la misma algarabía, pero la gente va a estar acá festejando, seguro", a la AFP Luis de la dijo Peña, de 51 años, empleado argentino que vive en Asunción.

Comercios, balcones y paredes están cubiertos de banderas albicelestes. Messi sonríe desde las vidrieras y aparece en camisetas, gigantografías y tatuajes.

Duelo musical en la final del Mundial

Camiseta gigante

En la antesala de la cita del domingo en East Rutherford (Nueva Jersey), los hinchas exhibieron una camiseta de Messi de 22 metros en su Rosario natal, 300 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Otros desplegaron una bandera de un kilómetro en la ciudad de Batán, unos 400 km al sur de la capital argentina, que tomó semanas de costura.

"Messi me hace feliz. Es el reflejo de ese fútbol al que jugábamos de chicos queriendo, sin saberlo, ser como él", dice a la AFP Néstor Salcedo, empleado judicial de 40 años. "Es un monstruo mundial, con una humildad que te hace admirarlo el doble".

A pocas horas de la final, los argentinos hablan de Messi, nervios y sufrimiento, pero evitan ciertas palabras porque son "mufa", término del lunfardo argentino para la mala suerte o la persona que la provoca.

Pariente de la cábala (rituales y amuletos de buena suerte), la cultura de la mufa ha vuelto difíciles las conversaciones sobre el Mundial en Argentina.

Incluso el presidente de Argentina, Javier Milei, afirmó que no viajará a Estados Unidos a ver el partido por esas supersticiones, ya que vio todos los encuentros en la residencia presidencial y no quiere romper la racha.