La selección de España aterriza en el aeropuerto de Madrid, en Barajas

Rodri con la Copa del Mundo en el arrivo de la selección de España a Madrid.

La selección de España aterriza en el aeropuerto de Madrid, flamante campeona del mundo, aterrizó la mañana de este lunes 20 de julio del 2026, en el aeropuerto de Madrid/Barajas, un día después de haber derrotado a Argentina en la final del Mundial en Estados Unidos.

El avión de Iberia que transportaba a los futbolistas tocó tierra bajo un cielo azul radiante, y luego rodó por la pista con una gran bandera de España ondeando en su parte delantera, constató un periodista de la AFP.

Al abrir la puesta del avión el primero del equipo en salir fue el capitán Rodri Hernández, con el trofeo dorado de la Copa del Mundo, acompañado por el seleccionador Luis de la Fuente y el presidente de la Federación de Fútbol española, Rafael Louzán.

Posteriormente fueron bajando el resto de los jugadores, que son esperados en Madrid por miles de hinchas para agasajarlos como héroes.

Los futbolistas serán recibidos primero por el rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela y después por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de La Moncloa. Luego los campeones del mundo iniciarán un desfile por las calles de Madrid a bordo de un autobús de dos pisos.

Recorrerán grandes avenidas de la capital española hasta llegar a la plaza de Cibeles, sede del ayuntamiento de Madrid.

En esta conocida plaza del centro de Madrid se celebrará una ceremonia en un escenario instalado especialmente para la ocasión para homenajear a los jugadores, entre ellos la estrella Lamine Yamal y el único goleador de la final, Ferran Torres, así como al seleccionador Luis de la Fuente.

Se espera que alrededor de un millón de personas inunden las calles para ver a sus héroes, según estimó el delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien precisó que más de 2.000 policías y 400 agentes de la Guardia Civil estarán a cargo de la seguridad.