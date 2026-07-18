Nuestro Mundial al Día: Las claves de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026
Inglaterra se quedó con el tercer lugar tras un vibrante partido frente a Francia que tuvo una lluvia de 10 goles entre ambas selecciones.
Hinchas de Argentina y España se preparan para la gran final este domingo 19 de julio
REUTERS
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Actualizado:
18 jul 2026 - 22:20
El ritmo de juego será la primera gran batalla de Argentina y España que buscan quedarse con el título de monarca mundial en la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
La gestión del tiempo será otro gran factor clave que ambas selecciones deberán manejar para quedarse con el título.
Saber doblegar al rival en prórrogas extenuantes será descisivo para ambas selecciones.
Un tercer factor clave será la individualidad de las figuras que podrán marcar una diferencia en el resultado final.
Así llega España a la gran final
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