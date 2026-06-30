AU-D envía mensaje a hinchas mexicanos que intentan amedrentar a La Tri

AU-D envió un mensaje a la hincha mexicana antes del partido ante Ecuador.

"Están gastando pólvora en gallinazo". AU-D respondió este martes 30 de junio de 2026 a los hinchas mexicanos que buscan amedrentar a la selección ecuatoriana.

El cantante ecuatoriano reconoció que "esos aficionados no representan a todo México", país lleno de "gente noble, respetuosa y super aficionada por el fútbol".

"Somos un pueblo que aprendió a levantarse después de los terremotos, las inundaciones, crisis, crisis políticas. Un pueblo que vive tranquilo al pie de los volcanes y se levanta todos los días sin miedo y con ganas", dijo AU-D.

El intérprete de 'Tres notas' publicó un video en sus redes sociales vistiendo los colores de la Tricolor y aseguró que "llamarnos 'Ecuakong', haciendo mofa de nuestra raza o hacer bulla de madrugada" a los seleccionados ecuatorianos no va a amilanar al pueblo ni al equipo.

"Lo que jamás, jamás, podrán encontrar es a un ecuatoriano que tenga miedo a pelear. Porque antes que futbolistas somos hijos de una tierra que nos enseñó a que jamás rendirse es una opción". AU-D

"En Europa nos llaman sudacas y lo convertimos en una canción que es motivo de orgullo", dijo AU-D recordando su éxito musical lanzado en 2007.

Así el cantante insistió en que los hinchas mexicanos "no confundan la humildad con debilidad" y llamó a esperar el partido entre México y Ecuador para conocer el resultado.