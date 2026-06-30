EN VIVO | Ecuador enfrenta a México por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026

La Selección de Ecuador festeja la clasificación a dieciseisavos del Mundial 2026.

La Selección de Ecuador se juega la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. A las 20:00 de este martes 30 de junio, La Tri se medirá ante México en el imponente Estadio Azteca.

Los dirigidos por el argentino Sebastián Beccacece llegan motivados a este partido tras derrotar a Alemania en la última fecha de la fase de grupos del torneo. El equipo de Javier Aguirre también tiene los ánimos elevados, pues se clasificó con tres victorias, como primero del Grupo A.

El ganador de este encuentro se enfrentará al ganador del Inglaterra vs. República Democrática del Congo, el cual se jugará el miércoles 1 de julio a las 11:00.

A diferencia de los partidos de la fase de grupos, Ecuador esta vez jugará de visitante ante la gran asitencia de hinchas mexicanos.

Partido retrasado

A las 19:15, se anuncia que el partido se retrasa debido a la lluvia que cobija a la Ciudad de México. El tiempo exacto no se ha dado de conocer.

Ecuador confirma su alineación

El profesor Sebastián Beccacece repetirá el mismo once con el que enfrentó a Alemania. Esta noche La Tri salta a la cancha con:

Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, John Yeboah Zamora, Enner Valencia, Pedro Vite, Gonzalo Plata, Nilson Angulo, Alan Franco y Moisés Caicedo.

Alineación de México confirmada

La Selección de México tiene listo su once para enfrentar a Ecuador.

Los jugadores de La Tri están en el Azteca

Los once guerreros que defenderán la camiseta de Ecuador llegaron al estadio. Envueltos en una leve llovizna, pero con música y sonrisas, así fue el arribo de los jugadores al escenario deportivo.

Ecuador vs. México: Esta sería la posible alineación de la Tri

La Tri rumbo al Estadio Azteca

La Selección ecuatoriana sale con rumbo al Estadio Azteca, en la ciudad de México. El encuentro se juega a las 20:00 y será transmitido EN VIVO, por señal abierta de Teleamazonas y por teleamazonas.com.