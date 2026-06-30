Así reacciona el cuerpo humano ante una ola de calor como la que vive Europa

Millones de europeos enfrentarn la segunda ola de calor en menos de un mes.

El calor extremo provoca que el cuerpo dilate los vasos sanguíneos para enfriarse, lo que baja la tensión arterial y obliga al corazón a bombear más rápido, según información de la Organización Mundial de Salud (OMS).

Ante esto, el organismo intenta regular su temperatura mediante la sudoración, lo que conlleva graves riesgos si los mecanismos fallan.

De acuerdo con información de la OMS, los efectos sobre el cuerpo se manifiestan en diferentes etapas.

Deshidratación: Ocurre por la pérdida excesiva de líquidos y sales minerales a través del sudor.

Agotamiento por calor: Causa mareos, náuseas, dolor de cabeza, sed intensa y debilidad extrema.

Golpe de calor: Es la fase más grave considerada como emergencia médica. Ocurre cuando el cuerpo supera los 40 grados y los sistemas de regulación colapsan.

Provoca confusión, piel caliente y enrojecida, pulso acelerado, convulsiones y pérdida de conocimiento.

Afecciones crónicas: El estrés térmico agrava enfermedades preexistentes, afectando severamente los sistemas respiratorio, renal y cardiovascular.

La OMS informó además, que desde el 21 de junio se registraron más de 1 300 muertes adicionales en Europa atribuibles a la ola de calor sin precedentes que azota gran parte del continente.

Decenas de millones de personas soportan temperaturas extremas en Europa por una ola de calor que comenzó en los países occidentales y ahora avanza hacia el este.