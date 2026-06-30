FEF envió reclamo y La Tri responderá en la cancha a las acciones de la afición mexicana

La Tri se enfrentará a México en los dieciseisavos del Mundial.

"Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas". La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) expresó su rechazo a los incidentes ocurridos en el hotel de concentración de La Tri, en la víspera del partido entre Ecuador y México por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La noche del lunes 29 de junio, un grupo de aficionados mexicanos se congregó frente al hotel de concentración de la Tricolor para generar ruido e impedir el descanso de los jugadores.

A través de un comunicado, emitido este martes 30 de junio, la FEF calificó estos hechos como “hechos antideportivas” y confirmó que presentó un reclamo ante la FIFA.

Este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un mundial de fútbol debería representar", indicó la FEF.

Los incidentes se registraron la noche del 29 de junio, cuando cientos de seguidores mexicanos llegaron hasta los alrededores del hotel donde se hospeda la Selección ecuatoriana, ubicado en el sector de Santa Fe, en la Ciudad de México.

Según reportaron medios locales, los aficionados utilizaron claxones, tambores, matracas, bocinas, megáfonos e incluso motocicletas con el objetivo de generar el mayor ruido posible e intentar afectar el descanso de los jugadores ecuatorianos horas antes del compromiso mundialista.

Pedido a las autoridades

Frente a lo ocurrido, la FEF solicitó a las autoridades y a los organizadores del Mundial 2026 prestar mayor atención a este tipo de situaciones y adoptar medidas que permitan proteger la integridad y el bienestar de los futbolistas, el cuerpo técnico y los aficionados ecuatorianos.

En su pronunciamiento, la entidad señaló: "Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo".

“Ecuador siempre responderá en la cancha estas acciones antideportivas”, enfatizó la Federación en su comunicado. El partido está previsto para este martes 30 de junio a las 20:00.

Por otra parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó a la afición mexicana a disfrutar del Mundial con responsabilidad y respeto hacia los demás.