Sebastián Beccacece con La Tri: una defensa sólida, pocos goles y un Mundial con muchas sensaciones

Sebastián Beccacece en el partido ante México por los dieciseisavos del Mundial 2026.

El ciclo de Sebastián Beccacece al mando de la selección ecuatoriana llegó a su fin tras la derrota 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, jugados el martes 30 de junio.

El argentino, que asumió el cargo en agosto de 2024, dirigió 24 partidos, con un balance de nueve victorias, 12 empates y tres derrotas, cifras que reflejan un proceso caracterizado por la regularidad y una notable fortaleza defensiva.

Durante su gestión, Ecuador anotó 22 goles y recibió 10, consolidándose como un equipo difícil de vencer. Su propuesta se basó en el orden táctico, la presión alta en momentos específicos y una estructura defensiva que priorizó el equilibrio. No obstante, una de las principales críticas fue la falta de eficacia en ataque, un aspecto que se hizo evidente tanto en las Eliminatorias como en la Copa del Mundo.

Ecuador fuera del Mundial 2026; 'No encontramos el gol'; dice Beccacece

El punto más alto de la era Beccacece llegó en la fase de grupos del Mundial 2026, cuando Ecuador derrotó 2-1 a Alemania, un triunfo histórico que permitió a la Tricolor avanzar a la fase eliminatoria como uno de los mejores terceros.

Aquella remontada fue considerada una de las victorias más importantes del fútbol ecuatoriano en una Copa del Mundo y representó el mayor logro deportivo del entrenador.

Sin embargo, la campaña mundialista terminó antes de lo esperado. La derrota frente a México evidenció nuevamente las dificultades ofensivas del equipo y puso fin a un proceso que, aunque dejó una selección competitiva y bien organizada, no alcanzó el objetivo de superar la mejor actuación histórica de Ecuador en una Copa del Mundo.

Tras la eliminación, Beccacece confirmó su salida al concluir su contrato con la Federación Ecuatoriana de Fútbol.