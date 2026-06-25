EN VIVO | Ecuador vs. Alemania, un partido decisivo por seguir en el Mundial 2026

La selección de Ecuador durante la entonación del Himno Nacional en el Mundial 2026.

Todo un país sueña con ver a Ecuador clasificar a los 16avos del Mundial 2026. Este jueves 25 de junio, a las 15:00 La Tri enfrenta a Alemania en busca del pase a la siguiente fase del toreno.

El encuentro, que se juega en el Estadio de Nueva Jersy, es transmitido EN VIVO por Teleamazonas y teleamazonas.com, con una previa desde las 14:00.

Ecuador, con un punto, aspira llegar a las siguiente fase del torneo y la única manera de hacerlo es con una victoria ante Alemania, selección que con seis puntos ya aseguró su lugar en los dieciseiavos.

A la misma hora, Curazo y Costa de Marfil se enfrentarán en Filadelfia. Una victoria de 'La Ola Azul' será favorable para La Tri.

Minuto a minuto:

Gooool de Alemania Tras una jugada peligrosa en el área de Ecuador, sobre Pedro Vite, Alemania anota el primer gol del partido. Leroy Sane pone el 1-0.



Arranca el partido Suena el silbato y se mueve el balón en el Estadio de Nueva Jersey.

Las selecciones saltan a la cancha y se realiza la ceremonia de himnos.

Conmebol le tiene fe a la Tri

La Confederación Sudamericana de Fútbol y su voto de confianza en Ecuador.

La Selección llega al MetLife Stadium

Los jugadores hacen su arribo al escenario del MetLife Stadium.

Así formará La Tri

El DT Sebastián Beccacece definió los once guerreros que saltarán a la cancha para defender los colores de Ecuador.

Ambiente tricolor en Nueva Jersey

Con banderas, bubucelas y camisetas, en su mayoría amarillas, cientos de hinchas van llegando al Estadio de Nueva Jersy, escenario donde Ecuador enfrentará a Alemania, un partido decisivo para el equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

La Tri rumbo al estadio

Cerca de las 13:00 de este jueves Ecuador salió del hotel con destino al Estadio de New Jersey. Los seleccionados buscarán la victoria para continuar con el sueño mundialista.