Bolivia se encomienda a héroes con la misión: volver al Mundial luego de 32 años

Jugadores de Bolivia celebran un gol este jueves, en un partido de repechaje para la Copa Mundial 2026 entre Bolivia y Surinam en el estadio BBVA en Guadalupe (México). EFE/ Miguel Sierra

Una colección de 54 tarjetas de fútbol fue sensación en Bolivia. En ellas aparecen los futbolistas de la selección que desembarcaron en México con una única misión: ganar el repechaje intercontinental para volver al Mundial tras 32 años de ausencia. La primera misión de superar a Surinam ya se cumplió. Venció 2-1 y ahora espera superar a Irak para completar el sueño.

"Somos conscientes y responsables de la ilusión que hemos generado en nuestro pueblo por la clasificación al Mundial", dijo Luis Haquín, capitán de la Verde. Uno de los jugadores impresos en esas tarjetas.

Cada tarjeta se vende en un sobre por 5 bolivianos (poco más de 50 centavos de dólar). Pero valen más de lo que cuestan: cada cromo representa una ilusión de volver a ver a la Verde en una Copa del Mundo.

Miguel Terceros, el goleador boliviano en la eliminatoria sudamericana con 12 goles, el portero Carlos Lampe, el defensa Luis Haquín y los mediocampistas Ramiro Vaca y Robson Matheus son algunos de los seleccionados que aparecen en las fichas.

"Acá en Bolivia hay mucha esperanza de lo que haga el equipo allá en México", dice a la AFP Víctor Quispe, estadístico del fútbol boliviano.

Bolivia está a una victoria de volver al Mundial, que no juega desde Estados Unidos 1994. Este repechaje se jugará en el estadio del Monterrey, en el norte de México, adonde han llegado aficionados bolivianos atraídos por la Verde. Algunos con gran esfuerzo.

La ilusión de un país entero por sueño del Mundial

El equipo de 1994, dirigido por el fallecido entrenador español Xabier Azkargorta, era una auténtica banda, con inolvidables ídolos del balompié boliviano como Erwin "Platini" Sánchez o Marco "El Diablo" Etcheverry.

"Me acuerdo de 'Platini' con su disparo de media distancia, de Etcheverry y su gambeta, la garra de (Luis) Cristaldo, la actitud de (Marco) Sandy, la seguridad de (Carlos) Trucco en el arco...", rememora Julio, el hincha boliviano en Monterrey.

Aquella histórica generación sepultó una espera de 44 años sin ir a la máxima cita del fútbol.

"Después de quedarnos fuera de Italia 90 por diferencia de goles, retomamos lo bueno que se había hecho y la gente no creía que estuviéramos entre los mejores", dice a la AFP el exportero Carlos Trucco.

"Lo que querían era que llegáramos a un Mundial, que le diéramos alegría al pueblo, y lo hicimos convencidos de jugar el buen fútbol que nos pedía Xabier Azkargorta", recuerda emocionado.

Más de tres décadas después, la Verde ha vuelto a generar un vínculo fuerte con sus aficionados, como sucedió en 1994. En La Paz se esperan festejos en caso de clasificación.

Trucco será uno de los bolivianos que apoyarán a la Verde en el repechaje: "Mi hija, que nació en Santa Cruz de la Sierra, no pudo ver eso cuando yo jugué, y me dijo: 'Papá, llévame al partido de Monterrey. Quiero vivir eso'".

A sus 68 años, el exportero espera ver que los futbolistas bolivianos de las tarjetas tomen la estafeta de héroes de la generación del 94: "El equipo tiene buen pie y propone bien. Ya tenemos todo para verlos desde la tribuna, como dos aficionados más".