EN VIVO I Brasil vs. Noruega: duelo clave por los octavos de final del Mundial 2026

Brasil y Noruega se citan en los octavos de final del Mundial 2026 en un duelo de pronóstico reservado que paralizará al planeta fútbol. El histórico MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey será el escenario donde la Canarinha, dirigida por Carlo Ancelotti, buscará romper una de sus rachas más esquivas e incomprensibles en la historia de los mundiales.

Vencer por primera vez en el historial absoluto a los escandinavos, un rival ante el cual registran dos empates y dos derrotas. Con la presión de la hinchada sudamericana y la chapa de favoritos, el combinado brasileño sabe que no hay margen de error si quieren seguir en la ruta hacia el hexacampeonato.

El partido promete ser una batalla táctica de altísimo voltaje, centrada especialmente en el choque de sus máximas figuras. Por un lado, la velocidad, el desequilibrio y la fantasía de Vinícius Júnior comandando el ataque de la Verdeamarela; por el otro, la potencia implacable de Erling Haaland, quien llega encendido tras registrar cinco anotaciones en la fase de grupos y amenaza con sepultar las ilusiones de la zaga brasileña.

Las novedades en los planteles también marcan la previa, con la sensible baja por lesión de Lucas Paquetá en Brasil y la duda de última hora del lateral Julian Ryerson en el esquema vikingo.

El pitazo inicial está programado para las 15:00 (hora de Ecuador) de este domingo 5 de julio. Los fanáticos del buen fútbol en todo el país podrán seguir cada detalle, jugada y gol de este electrizante choque de eliminación directa a través de las señales autorizadas de televisión y plataformas de streaming oficiales, en una jornada donde la épica mundialista definirá a otro de los grandes clasificados a los cuartos de final.