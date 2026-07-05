Messi bromeó con rivales de Cabo Verde tras el triunfo argentino

Lionel Messi volvió a dejar una imagen que llamó la atención fuera de la cancha. Tras la victoria de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, fue abordado por varios futbolistas rivales cuando abandonaba el estadio.

Los jugadores le pidieron fotografías y el capitán albiceleste aceptó con una sonrisa, aunque antes lanzó una broma que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

"Me pidieron la camiseta, pero en la cancha me cagan a patadas", comentó entre risas mientras accedía a las fotografías con los futbolistas caboverdianos, en una escena que fue captada por los presentes y compartida ampliamente en plataformas digitales.

Argentina superó una exigente prueba ante Cabo Verde

La selección dirigida por Lionel Scaloni consiguió el boleto a los octavos de final tras imponerse a Cabo Verde en un partido que exigió al vigente campeón del mundo.

El conjunto africano mostró intensidad física y presión durante varios pasajes del encuentro, obligando a Argentina a mantener la concentración para asegurar la clasificación.

Aunque la Albiceleste terminó resolviendo la eliminatoria, Cabo Verde volvió a demostrar el crecimiento que exhibió durante el torneo y complicó por momentos a uno de los principales candidatos al título.

Messi sigue siendo el gran referente argentino

Más allá de la anécdota con los jugadores rivales, Messi continúa siendo el líder futbolístico de Argentina en Norteamérica 2026.

El capitán llegó a la fase eliminatoria como uno de los máximos goleadores del campeonato y mantiene un papel determinante tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Con la clasificación asegurada, Argentina continúa su camino en busca de defender el título mundial, mientras las imágenes del intercambio entre Messi y los futbolistas de Cabo Verde se convirtieron en uno de los momentos más comentados tras el encuentro