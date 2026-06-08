El calor extremo amenaza al Mundial 2026; la ONU advierte riesgos para jugadores e hinchas

El estadio Azteca es uno de los escenarios en los que se jugará el Mundial FIFA 2026.

El calor extremo será uno de los protagonistas inesperados del Mundial de Fútbol 2026. A un año del inicio del torneo que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que las altas temperaturas podrían afectar el desarrollo de varios encuentros y representar riesgos para jugadores, aficionados y personal operativo.

Según estimaciones citadas por el Secretariado de Cambio Climático de la ONU, al menos 26 de los 104 partidos programados para la Copa del Mundo se disputarían bajo condiciones climáticas consideradas peligrosas para la salud.

Entre ellos figuran encuentros de gran relevancia, incluida la final, dos partidos de cuartos de final y el duelo por el tercer lugar.

El cambio climático llegará a las canchas

El secretario ejecutivo de Cambio Climático de la ONU, Simon Stiell, aseguró que las interrupciones de los partidos por calor extremo podrían convertirse en una imagen habitual durante el torneo.

La advertencia surge en momentos en que diversas ciudades sede registran cada vez con mayor frecuencia olas de calor más intensas y prolongadas, un fenómeno que los organismos internacionales vinculan al calentamiento global.

"El calor extremo será parte de la historia del torneo", señaló la ONU en un documento difundido a medios internacionales.

Pausas de hidratación y menor intensidad de juego

Expertos prevén que las altas temperaturas obliguen a tomar medidas especiales durante varios encuentros.

Entre los efectos más visibles estarían:

Pausas obligatorias para hidratación.

Reducción de la intensidad física de los jugadores.

Sustituciones más tempranas.

Menor ritmo de juego en determinados horarios.

Protocolos médicos reforzados para futbolistas y árbitros.

El riesgo aumenta cuando las elevadas temperaturas se combinan con altos niveles de humedad, radiación solar intensa y escasa circulación de viento.

¿Qué ciudades enfrentarían mayores riesgos?

Las preocupaciones se concentran principalmente en varias sedes ubicadas en el sur e interior de Estados Unidos y en México, donde los meses de junio y julio suelen registrar temperaturas superiores a los 35 grados centígrados.

No obstante, especialistas advierten que ciudades tradicionalmente más frescas, como Toronto y Vancouver, también podrían verse afectadas por olas de calor extraordinarias durante el verano boreal.

De los 16 estadios que albergarán partidos del Mundial 2026, apenas tres cuentan con sistemas completos de climatización o techos que permiten un mayor control de la temperatura ambiental.

Los hinchas, entre los más vulnerables

La ONU alertó además que los aficionados podrían enfrentar mayores riesgos que los propios futbolistas.

A diferencia de los jugadores, los espectadores no cuentan con asistencia médica permanente y pueden permanecer durante horas expuestos al calor mientras esperan el ingreso a los estadios, utilizan sistemas de transporte o participan en actividades alrededor de las sedes.

La preocupación también alcanza a voluntarios, personal de seguridad, trabajadores temporales y periodistas que cubrirán el evento.

El Mundial 2026 será el primero con 48 selecciones y 104 partidos, convirtiéndose en la edición más grande de la historia de la FIFA.

Aunque la organización ha implementado protocolos para enfrentar altas temperaturas en torneos recientes, organismos internacionales consideran que la adaptación ya no será suficiente si continúan aumentando los eventos climáticos extremos.