Estos son los 16 estadios que albergarán el Mundial 2026

La FIFA desveló las 16 sedes que albergarán el Mundial del año 2026, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, y será el primero en la historia con 48 selecciones participantes.

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, la Copa del Mundo será organizada de manera conjunta por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Además, el torneo contará con un nuevo formato de 48 selecciones y un total de 104 partidos, la mayor cantidad de encuentros disputados en una edición mundialista.

En total serán 16 estadios distribuidos en Norteamérica los encargados de recibir a millones de aficionados durante la competencia.

Estados Unidos tendrá la mayoría de partidos

Estados Unidos albergará 78 de los 104 encuentros del torneo y concentrará todas las fases decisivas desde los cuartos de final hasta la gran final.

Uno de los escenarios más importantes será el MetLife Stadium, ubicado en Nueva Jersey, a las afueras de Nueva York. Este recinto, con capacidad para más de 82 000 espectadores, acogerá la final del Mundial 2026.

Otro de los estadios más llamativos será el SoFi Stadium de Los Ángeles, considerado el recinto deportivo más caro del mundo, con un costo superior a los 5 000 millones de dólares.

También destacan el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, reconocido por su techo retráctil y pantalla de 360 grados; y el gigantesco AT&T Stadium de Dallas, el estadio con mayor capacidad del torneo.

Entre las sedes estadounidenses también aparecen Miami, Boston, Seattle, Houston, Kansas City, Santa Clara y Filadelfia.

Precisamente en el Lincoln Financial Field de Filadelfia está previsto el debut de Ecuador en el Mundial.

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El histórico Estadio Azteca volverá a ser protagonista

México será sede de 13 partidos y contará con tres estadios mundialistas.

El principal será el Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial y donde Pelé y Diego Maradona conquistaron títulos históricos con Brasil y Argentina.

El Azteca albergará nuevamente un partido inaugural de Copa del Mundo, convirtiéndose en el primer estadio en recibir tres aperturas mundialistas.

México también tendrá actividad en el moderno Estadio BBVA de Monterrey y en el Estadio Akron de Guadalajara.

Canadá tendrá dos sedes mundialistas

Canadá organizará 13 partidos en dos ciudades: Vancouver y Toronto.

El BC Place de Vancouver será uno de los principales escenarios canadienses y anteriormente acogió la final del Mundial Femenino de 2015.

Mientras tanto, el BMO Field de Toronto fue remodelado y ampliado para cumplir con los requisitos establecidos por la FIFA.

Un Mundial con cifras históricas

La Copa del Mundo de 2026 será la más extensa organizada hasta ahora tanto en número de partidos como de selecciones participantes.

Además del crecimiento deportivo, el torneo también implicará un enorme despliegue logístico, turístico y económico en Norteamérica.

Millones de aficionados llegarán a las distintas sedes para vivir una edición que promete romper récords de asistencia, audiencia y movimiento económico alrededor del fútbol.