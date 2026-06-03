El emotivo respaldo que recibió La Tri en Columbus antes de su debut en el Mundial 2026

El cariño y el calor del hincha ecuatoriano se siente en Columbus, Ohio, donde Ecuador se concentrará para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La tarde del martes 2 de junio la Selección trabajó bajo los ojos de cientos de aficionados que se congregaron en el Estadio del Columbus Crew.

El sueño de ver llegar lejos a La Tri en el Mundial 2026 está intacto. Ecuatorianos que residen, desde hace varios años, en esta localidad de Estados Unidos aprovecharon para alentar a los jugadores previo a su último parti do amistoso con Guatemala y al debut mundialista.

Ver a Ecuador en semifinales de la Copa del Mundo es uno de los anhelos de los hinchas, saben que el equipo cuenta con una de las mejores defensas del mundo. En Eliminatorias la Selección recibió únicamente cinco goles en 18 partidos.

Entre los jugadores más aclamados por la afición están: el bicampeón de la Champions League con el PSG, Willian Pacho; Piero Hincapié que disputó la final del torneo europeo con la camiseta del Arsenal. El centrocampista del Chelsea Moisés Caicedo y Enner Valencia, el máximo goleador de Ecuador.

Ecuador enfrentará a Guatemala el domingo 7 de junio a las 15:00, en el Scotts Miracle-Gro Field en Columbus.

Y el debut de la Tricolor en el Mundial de Norteamérica 2026 será ante Costa de Marfil el domingo 14 de junio, a las 18:00, en el Lincoln Financial Field, en Filadelfia. Este y todos los partidos de La Tri serán transmitidos en señal abierta por Teleamazonas y teleamazonas.com.