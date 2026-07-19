El cerrojo del campeón: Unai Simón se consagra con el Guante de Oro del Mundial 2026

El guardameta español Unai Simón alcanzó la cúspide de su carrera profesional al ser galardonado oficialmente con el Guante de Oro de la Copa del Mundo 2026. Tras la histórica victoria de la selección española frente a Argentina en la gran final, la FIFA reconoció la soberbia actuación del golero del Athletic Club, quien se consolidó como el pilar defensivo más sólido y determinante de todo el certamen global celebrado en Norteamérica.

Los números de Simón a lo largo de la cita mundialista justifican con creces una distinción que lo sitúa de forma directa en el olimpo de los grandes goleros de la historia.

El guardameta, de 29 años, completó un torneo prácticamente perfecto en el que disputó todos los minutos posibles y apenas concedió un solo gol en siete compromisos, el cual encajó durante el cruce de cuartos de final ante Bélgica. Su fiabilidad bajo los tres palos fue el argumento principal de un bloque defensivo indescifrable para las mejores delanteras del planeta.

Más allá del trofeo colectivo y el reconocimiento individual, el rendimiento de Unai Simón quedó sellado en las páginas doradas del fútbol con la ruptura de récords históricos.

El guardameta vasco impuso una nueva marca de imbatibilidad en los Mundiales al encadenar 649 minutos consecutivos sin recibir anotaciones, registrando un total de seis vallas invictas. Con esta hazaña superó los registros previos de leyendas internacionales y emuló el hito de su compatriota Iker Casillas en la edición de Sudáfrica 2010.

Este 'Guante de Oro' representa la consagración definitiva para un futbolista de perfil bajo que ha preferido responder siempre sobre el terreno de juego en lugar de buscar la exposición mediática. Su dominio del juego aéreo, sus reflejos felinos y su notable capacidad para actuar como líbero en la salida de balón fueron fundamentales para el esquema táctico de Luis de la Fuente.

Tras conquistar la Eurocopa, la Nations League y ahora el Mundial como figura indiscutible, Simón regresa a Bilbao con el estatus de ser el mejor arquero del planeta en la actualidad.