Tráfico en Quito: Seis heridos por choque en la Simón Bolívar, sector El Troje

Dos vehículos chocaron en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito.

Dos vehículos chocaron en la avenida Simón Bolívar, en el sector de El Troje, sur de Quito, la mañana de este lunes 20 de julio de 2026.

La emergencia fue reportada a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911 alrededor de las 10:45.

Dos vehículos livianos chocaron sobre la avenida Simón Bolívar, dejando seis personas heridas.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ), Ministerio de Salud Pública (MSP), Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudió al sitio.

Los heridos fueron atendidos en el lugar y luego fueron trasladados a una casa de salud para recibir atención especializada.

Videos difundidos en redes sociales muestran que uno de los vehículos involucrados en el choque terminó al otro lado de la vía.

Agentes de la AMT aplicaron un cierre vial en la avenida Simón Bolívar, en sentido sur - norte.

A causa del choque se registraron largas filas de vehículos sobre la vía. Mientras tanto, agentes de tránsito permanecen en el sitio para gestionar la movilidad.