España se corona campeona del mundo en 2026: las claves de una Roja histórica y perfecta

Estadio de Nueva York/Nueva Jersey, East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU. - 19 de julio de 2026. Lamine Yamal, de España, celebra la conquista de la Copa del Mundo.

La selección española se ha coronado campeona del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey tras derrotar a Argentina en una final histórica, consolidando el segundo título mundial de su historia tras el éxito de Sudáfrica 2010.

El equipo dirigido por Luis de la Fuente completó un torneo impecable en el que revalidó el dominio del fútbol europeo y demostró una madurez colectiva asombrosa.

Con este triunfo, España cierra un ciclo dorado que comenzó con la Eurocopa y se consagra en lo más alto del panorama futbolístico global de la mano de una generación que mezcla experiencia y una juventud desparpajante.

La gran virtud de esta Roja campeona ha sido su implacable solidez defensiva, convirtiendo su área en una muralla prácticamente inexpugnable. A lo largo de todo el campeonato, el entramado táctico de De la Fuente solo encajó un gol, una cifra récord que refleja la perfecta sincronización entre la línea defensiva y la presión alta coordinada desde el centro del campo.

Potencias de la talla de Francia y Portugal sufrieron la asfixia de un bloque que no solo dominó el balón, sino que destruyó cualquier intento de contragolpe rival antes de que pisara el último tercio de la cancha.

En el plano individual, el torneo consagró definitivamente a Lamine Yamal como una de las superestrellas del fútbol mundial. A sus 19 años, el extremo asumió los galones de líder ofensivo, rompiendo partidos con su desborde, inventiva y una toma de decisiones impropia de su edad que resultó determinante para destrabar las defensas más cerradas del campeonato.

Resultado Final del Mundial Fase Final - Copa Mundial de la FIFA Equipo Local Resultado Equipo Visitante España (Campeón) 1 - 0 Rival Goles: España: Andrés Iniesta (116')

El desequilibrio del joven atacante por la banda, sumado a la jerarquía y el ritmo dictado por Rodri desde la medular, dotó a España de una verticalidad letal que sepultó el viejo mito de la posesión inofensiva.

Este título mundial premia la evolución de un modelo futbolístico que supo reinventarse sin perder sus señas de identidad. España no solo enamoró al planeta con la fluidez de sus combinaciones, sino que le añadió una agresividad física y una pegada demoledora que la convirtieron en un equipo total.

El regreso de la Copa del Mundo a suelo español marca el triunfo de un proceso a largo plazo y establece una nueva hegemonía en el deporte rey, dejando una huella imborrable en la cita mundialista de 2026.