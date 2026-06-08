Balón de Oro 2026: Los 11 posibles de la FIFA para ganarlo

La Copa del Mundo 2026 se estrena el jueves 11 de junio, será el torneo más grande de la historia con 48 selecciones participantes y, por primera vez, se jugará en tres países: Canadá, México y Estados Unidos.

Y previo a su inicio, la FIFA anticipa los posibles ganadores del Balón de Oro de esta nueva edición. La lista la lidera el astro argentino Lionel Messi, actual campeón del mundo y ganador de este reconocimiento.

A continuación los posibles acreedores, según la FIFA:

Lionel Messi (Argentina)

El capitán de la Albiceleste consta entre los posibles ganadores por su capacidad de juego que le permiten marcar y también asistir. El delantero del Inter Miami llega respaldado por una selección que figura también como favorita para levantar el título de la Copa Mundial.

Michael Olise (Francia)

Con 36 goles en 32 partidos, es campeón de la Bundesliga y fue elegido mejor jugador del campeonato alemán. La temporada de Michael Olise con el FC Bayern de Múnich no admite comparaciones. Su talento fue esencial para que su equipo alcanzara las semifinales de la Liga de Campeones.

Lamine Yamal (España)

El futbolista del FC Barcelona siguió desde la grada la conquista de LaLiga debido a una lesión. Sin embargo, el futbolista de 18 años llega recuperado a la Copa Mundial y apunta a convertirse en una de las armas más peligrosas de la vigente campeona de Europa.

Harry Kane (Inglaterra)

El capitán de Inglaterra revalidó recientemente el título de máximo goleador de la Bundesliga gracias a sus 36 tantos.

Vitinha (Portugal)

A las órdenes de Luis Enrique, el centrocampista de 26 años se ha consolidado en el Paris Saint-Germain como uno de los mejores del mundo en su puesto y como el auténtico motor de su equipo. En su último encuentro oficial antes del Mundial fue elegido mejor jugador del partido, tras conducir a los parisinos a su segundo título consecutivo en la Liga de Campeones.

Luis Díaz (Colombia)

El nuevo jugador del Bayern demostró por qué su entrenador, Vincent Kompany, asegura que "ama el caos". Gracias a su extraordinaria habilidad en el uno contra uno, deja atrás a los defensores con una facilidad asombrosa; sus explosivos cambios de dirección son casi imposibles de anticipar para los oponentes. Si Colombia le concede libertad en ataque, Díaz puede convertirse en una auténtica pesadilla para las defensas rivales.

Christian Pulisic (EE. UU)

El combinado coanfitrión afronta el torneo con grandes aspiraciones y las cualidades de Christian Pulisic —explosividad, manejo de ambas piernas y verticalidad— podrían resultar decisivas. El factor local será, además, un estímulo adicional.

Kylian Mbappé (Francia)

En la pasada Copa Mundial ya quedó claro para muchos defensores que contener a Kylian Mbappé durante 90 minutos es una misión casi imposible. El delantero del Real Madrid volvió a proclamarse máximo goleador de la Liga de Campeones de la UEFA, aunque su gran objetivo sigue siendo conquistar el trofeo mundialista.

Enzo Fernández (Argentina)

El centrocampista argentino se destaca por su inteligencia al encontrar pases que le permiten controlar el ritmo de los partidos y superar líneas rivales. Enzo Fernández llega a Norteamérica como vigente campeón mundial y campeón del Mundial de Clubes FIFA.

Ousmane Dembélé (Francia)

Tras varios reconocimientos individuales, no sería ninguna sorpresa que Ousmane Dembélé ganara el Balón de Oro del Mundial 2026. Aquel talento irregular de sus primeros años ha dado paso a un futbolista maduro que brilla tanto por sus acciones ofensivas como por su intensidad en la presión.

Declan Rice (Inglaterra)

Tanto en defensa como en ataque, el centrocampista de 27 años es un jugador determinante. Destacado por su fortaleza, imponente capacidad física y habilidad para controlar los partidos a través del pase.

Raphinha (Brasil)

Posee una mentalidad extraordinaria y una gran intensidad sin balón. Estas cualidades permiten a Raphinha contagiar su energía a todo un equipo. No obstante, el atacante del FC Barcelona lidió con una lesión muscular por un tiempo. Si recupera su mejor nivel a tiempo, volverá a situarse entre los extremos capaces de marcar la diferencia.