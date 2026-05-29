De Aguinaga a Enner Valencia: Los históricos capitanes de Ecuador en la Copa del Mundo

El siglo XXI marcó el inicio y crecimiento de la selección ecuatoriana en el escenario mundial. Aunque su historia en las Copas Mundiales de la FIFA aún es corta, La Tri ha construido momentos inolvidables gracias a jugadores que se convirtieron en líderes, referentes y capitanes dentro y fuera de la cancha. Este es un repaso por las figuras que dejaron huella y ayudaron a escribir la historia de Ecuador en los Mundiales.

Corea-Japón 2002: Álex Aguinaga e Iván Hurtado

El mediocampista creativo, en ese entonces jugador del Necaxa de México, era el jugador más experimentado y el capitán del plantel dirigido por Hernán Darío Gómez, que había clasificado a la Copa Mundial en el segundo puesto de las Eliminatorias Sudamericanas, por detrás de Argentina.

Un desgarro en el primer partido ante Italia complicó la continuidad de Álex Aguinaga, que en los dos encuentros restantes del grupo –ante México y Croacia– ingresó desde el banco de suplentes. Entonces, el defensor Iván Hurtado fue quien heredó la cinta de capitán.

Alemania 2006: Iván Hurtado

Iván “Bam Bam” Hurtado, el jugador con más presencias en la historia de la selección ecuatoriana, llegó como capitán a la Copa Mundial Alemania 2006. En dicha edición, La Tri alcanzó su mejor participación en el certamen más importante a nivel de selecciones cayendo 1-0 en octavos de final ante Inglaterra con gol de David Beckham.

Alemania 2006 fue la última Copa Mundial del “Eterno Capitán” de Ecuador. Hurtado formó parte del combinado sudamericano en las eliminatorias de la Copa Mundial Sudáfrica 2010, que comenzó con el ciclo del entrenador Luis Fernando Suárez y continuó bajo las órdenes de Sixto Vizuete: La Tri concluyó sexta y no se pudo clasificar a la competición de carácter ecuménico.

Brasil 2014: Antonio Valencia

El entonces mediocampista del Manchester United de Inglaterra, que ya había sido titular en la cita mundialista celebrada en Alemania, arribó a la Copa Mundial Brasil 2014 como capitán y emblema de La Tri. Su velocidad explosiva, su potencia física y su jerarquía por la banda derecha fueron trascendentales en la clasificación.

En el Grupo E, Ecuador cayó en el primer cruce ante Suiza por 2-1, en el segundo encuentro se impusieron por 2-1 ante Honduras y cerraron la fase con un empate a cero ante Francia, lo que significó la eliminación de la Selección dirigida técnica y tácticamente por Reinaldo Rueda.

Catar 2022: Enner Valencia

El entrenador Gustavo Alfaro depositó su confianza en Enner Valencia para llevar el brazalete de capitán en la Copa Mundial Catar 2022. En el partido inaugural, ante el anfitrión, el delantero anotó los dos tantos de la victoria y así se convirtió en el máximo goleador de la Selección de Ecuador en la historia de las Copas Mundiales –récord que antes estaba en manos de su compatriota Agustín Delgado– con seis conquistas.

El nacido en la ciudad de San Lorenzo llegará a la Copa Mundial 2026 como uno de los referentes de un plantel mucho más maduro y de grandes nombres propios –y figuras en equipos élite como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Willian Pacho, entre otros–.