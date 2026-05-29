Recorridos y exposiciones de insectos, mamíferos e inmersión en la naturaleza, gratis en Quito

La tarde y noche de este 29 de mayo habrá noche de museos en el Inabio.

El Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) se une al mes de los museos con actividades especiales enfocadas en la biodiversidad, este viernes 29 de mayo de 2026.

Con la agenda, que incluye recorridos y exposiciones de forma gratuita, el Inabio se suma a la red de espacios culturales en Quito con opciones de inmersión en la naturaleza para celebrar mayo, mes de los museos.

Jornada especial de colecciones científicas

En las instalaciones de Inabio, durante la tarde y noche habrá actividades enfocadas en ciencia y biodiversidad, desde las 17:30 hasta las 22:00.

La experiencia implica conocer "el Ecuador de los cuatro mundos a través de sus salas de exhibición y las colecciones de insectos, mamíferos y herpetología".

Según el Inabio, la inmersión en la naturaleza implica conectar activamente a las personas con los ecosistemas para fomentar el conocimiento, la conservación y la valoración de la biodiversidad.

La Noche de Ciencia y Biodiversidad es una jornada interactiva, educativa y cultural orientada a acercar la investigación científica a la ciudadanía.

El Inabio se ubica en el parque La Carolina

Durante los recorridos y actividades, las instalaciones del Instituto se convierten en un espacio dinámico de aprendizaje.

Como parte de esta experiencia, el museo de Ciencias Naturales abrirá las puertas a una jornada especial de acceso a sus colecciones científicas.

El Inabio está ubicado en el parque La Carolina, y para la noche gratuita de este viernes se puede acceder por el ingreso número seis.