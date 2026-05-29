Bryan Adams y grandes estrellas encenderán el Mundial 2026 con un concierto simultáneo

La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene banda sonora. Toronto será la primera ciudad en encender la fiesta mundialista con el Countdown Concert, un espectáculo musical sin precedentes que reunirá a miles de aficionados el próximo 10 de junio, un día antes del inicio del torneo global.

La celebración se realizará en el FIFA Fan Festival del Sitio Histórico Nacional de Fort York y The Bentway, donde la música y el fútbol se fusionarán en una experiencia multicultural que reflejará la esencia de Canadá y de la próxima Copa del Mundo.

El show confirmado reúne a figuras internacionales como Bryan Adams, Nora Fatehi junto con Sanjoy y Vegedream, además de la colaboración entre AHI y Wyclef Jean. La FIFA también adelantó que en los próximos días anunciará más artistas e invitados especiales.

Las entradas saldrán a la venta este viernes 29 de mayo, para el evento que promete convertirse en uno de los grandes espectáculos previos al Mundial 2026.

“Toronto destaca como una de las ciudades más diversas y culturalmente vibrantes del planeta; por eso es el lugar perfecto para inaugurar un acontecimiento sin precedentes”, afirmó Peter Montopoli, director de la División del Torneo en Canadá, al destacar el carácter multicultural que tendrá esta celebración.

El Countdown Concert no solo tendrá presencia en Canadá. La FIFA confirmó que el evento se desarrollará simultáneamente en los tres países sede del Mundial: Canadá, Estados Unidos y México. Los detalles de los conciertos en territorio estadounidense y mexicano serán revelados el 1 y 2 de junio, respectivamente.

La iniciativa, organizada en colaboración con los Grammy, contará además con artistas que formarán parte del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, junto con estrellas emergentes y músicos internacionales.

El concierto de Toronto será transmitido en vivo a través de las plataformas digitales de la FIFA y tendrá una cobertura global mediante TikTok, socio exclusivo para la transmisión en redes sociales. Posteriormente, el espectáculo y el contenido exclusivo estarán disponibles en VuMe Live.

Con música, diversidad y pasión futbolera, Toronto abrirá oficialmente el camino hacia el Mundial 2026, en una fiesta que busca unir al planeta antes del pitazo inicial.