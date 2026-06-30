EN VIVO | Costa de Marfil vs Noruega por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

La selección de Noruega en un entrenamiento previo al partido contra Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026.

Costa de Marfil y Noruega disputan este martes 30 de junio su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se desarrollará en el Estadio de Dallas a las 12:00, hora Ecuador.

El conjunto africano de los 'elefantes' por primera vez en su historia logran pasar de la fase de grupos. El equipo se destaca por su disciplina táctica, fortaleza defensiva y velocidad para atacar al contragolpe.

Por su parte Noruega llega a los dieciseisavos de final tras quedar en la segunda posición de su grupo. Los Vikingos Rojos buscan hacer historia y avanzar a los 8vos de final tras 28 años de ausencia en la máxima competencia del fútbol.

Minuto a minuto:

Franck Kessié toca el balón con la mano El árbitro cobra tiro libre indirecto para Costa de Marfil.

Inicia el segundo tiempo Se reanuda el partido entre Costa de Marfil y Noruega

Finaliza el primer tiempo Termina el primer tiempo en el Estadio de Dallas. Noruega lleva la ventaja del marcador.

Costa de Marfil busca el gol El disparo de Emmanuel Agbadou es desviado por Alexander Sorloth.

Se añaden 4 minutos al primer tiempo Se cumplen los 45 minutos reglamentarios. Se agregan 4 minutos más al juego.

Noruega se pierde su segundo gol Erling Haaland apunta al arco y su tiro es desviado por Ibrahim Sangaré.

Gol de Antonio Nusa pone en ventaja a Noruega sobre Costa de Marfil REUTERS Antonio Nusa anota el primer tanto para Noruega REUTERS Festejo Antonio Nusa y la banca de la selección de Noruega REUTERS

¡Goooooool! Noruega se pone al frente del marcador Antonio Nusa anota el primer gol del partido.

Oportunidad para Noruega Erling Haaland dispara al arco. Yahia Fofana desvía el tiro.

Nuevo tiro de esquina para Costa de Marfil Nicolas Pépé se encarga de cobrar el tiro de esquina. Kristoffer Ajer rechaza el balón.

Pausa de hidratación El partido se detiene unos minutos. Los equipos reciben indicaciones tácticas para lo que resta del primer tiempo.

Costa de Marfil se salva del gol noruego Ange Bonny rechaza y salva al equipo.

Un disparo al arco errado para Costa de Marfil Ghislain Konan se pierde una oportunidad de gol. Su ejecución se va fuera del arco.

Tiro de esquina para los elefantes de África Nicolas Pépé ejecuta el tiro.

Oportunidad de gol para Costa de Marfil Yan Diomande disparó al arco y falla.

Empieza el partido Sonó el silbato en el Estadio de Dallas. Inicia el duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Alineaciones confirmadas:

Así jugará la selección de Costa de Marfil:

Esta es la alineación de la selección de Noruega: