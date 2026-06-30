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EN VIVO | Costa de Marfil vs Noruega por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Costa de Marfil y Noruega se enfrentan hoy por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Sigue el minuto a minuto.

La selección de Noruega en un entrenamiento previo al partido contra Costa de Marfil por los 16avos de final del Mundial 2026.

REUTERS

Autor

Karla Padilla

Actualizado:

30 jun 2026 - 13:12

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Costa de Marfil y Noruega disputan este martes 30 de junio su partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El encuentro se desarrollará en el Estadio de Dallas a las 12:00, hora Ecuador.

El conjunto africano de los 'elefantes' por primera vez en su historia logran pasar de la fase de grupos. El equipo se destaca por su disciplina táctica, fortaleza defensiva y velocidad para atacar al contragolpe.

Por su parte Noruega llega a los dieciseisavos de final tras quedar en la segunda posición de su grupo. Los Vikingos Rojos buscan hacer historia y avanzar a los 8vos de final tras 28 años de ausencia en la máxima competencia del fútbol.

Minuto a minuto:

  • Minuto 51

    13:11

    Franck Kessié toca el balón con la mano

    El árbitro cobra tiro libre indirecto para Costa de Marfil.

  • Minuto 45

    13:05

    Inicia el segundo tiempo

    Se reanuda el partido entre Costa de Marfil y Noruega

  • Minuto 45+4

    12:49

    Finaliza el primer tiempo

    Termina el primer tiempo en el Estadio de Dallas. Noruega lleva la ventaja del marcador.

  • Minuto 45+2

    12:47

    Costa de Marfil busca el gol

    El disparo de Emmanuel Agbadou es desviado por Alexander Sorloth. 

  • Minuto 45

    12:45

    Se añaden 4 minutos al primer tiempo

    Se cumplen los 45 minutos reglamentarios. Se agregan 4 minutos más al juego.

  • Minuto 42

    12:42

    Noruega se pierde su segundo gol

    Erling Haaland apunta al arco y su tiro es desviado por Ibrahim Sangaré.

Gol de Antonio Nusa pone en ventaja a Noruega sobre Costa de Marfil

REUTERS

Antonio Nusa anota el primer tanto para Noruega

REUTERS

Festejo Antonio Nusa y la banca de la selección de Noruega

REUTERS

  • Minuto 39

    12:39

    ¡Goooooool! Noruega se pone al frente del marcador

    Antonio Nusa anota el primer gol del partido.

  • Minuto 37

    12:37

    Oportunidad para Noruega

    Erling Haaland dispara al arco. Yahia Fofana desvía el tiro. 

  • Minuto 29

    12:29

    Nuevo tiro de esquina para Costa de Marfil

    Nicolas Pépé se encarga de cobrar el tiro de esquina. Kristoffer Ajer rechaza el balón.

  • Minuto 25

    12:25

    Pausa de hidratación

    El partido se detiene unos minutos. Los equipos reciben indicaciones tácticas para lo que resta del primer tiempo.

  • Minuto 24

    12:24

    Costa de Marfil se salva del gol noruego

    Ange Bonny rechaza y salva al equipo.

  • Minuto 21

    12:21

    Un disparo al arco errado para Costa de Marfil

    Ghislain Konan se pierde una oportunidad de gol. Su ejecución se va fuera del arco.

  • Minuto 10

    12:10

    Tiro de esquina para los elefantes de África

    Nicolas Pépé ejecuta el tiro.

  • Minuto 8

    12:08

    Oportunidad de gol para Costa de Marfil

    Yan Diomande disparó al arco y falla.

  • Minuto 0

    12:01

    Empieza el partido

    Sonó el silbato en el Estadio de Dallas. Inicia el duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

Alineaciones confirmadas: 

Así jugará la selección de Costa de Marfil: 

Esta es la alineación de la selección de Noruega:

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