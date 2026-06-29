Partidos de 16avos del Mundial 2026 que Teleamazonas transmitirá EN VIVO
Los dieciseisavos del Mundial 2026 se juegan en la cancha de Teleamazonas. Mira los partidos que serán transmitidos EN VIVO.
Kevin Rodríguez festeja la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026.
Reuters
Compartir
Actualizado:
29 jun 2026 - 11:47
La pasión del Mundial 2026 se vive en la pantalla de Teleamazonas. Durante la semana del 29 de junio al 3 de julio El Lindo Canal transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.
Estos son los encuentros que podrá ver EN VIVO, en señal abierta y en la página web de Teleamazonas.
Martes 30 de junio:
- 20:00 | Ecuador vs. México
Miércoles 1 de julio:
- 11:00 | Inglaterra vs. RD Congo
Jueves 2 de julio:
- 14:00 | España vs. Austria
- 18:00 | Portugal vs. Croacia
Viernes 3 de julio:
- 17:00 | Argentina vs. Cabo Verde
- 20:30 | Colombia vs. Ghana
Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora Ecuatoriana.
La transmisión de los partidos desde un computador está abierta a todo el Ecuador. Pero también podrá disfrutar de los partidos por tu celular CLARO, patrocinador oficial de la señal de TELEAMAZONAS.
Compartir