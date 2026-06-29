Partidos de 16avos del Mundial 2026 que Teleamazonas transmitirá EN VIVO

Kevin Rodríguez festeja la clasificación de Ecuador a los dieciseisavos del Mundial 2026.

La pasión del Mundial 2026 se vive en la pantalla de Teleamazonas. Durante la semana del 29 de junio al 3 de julio El Lindo Canal transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.

Estos son los encuentros que podrá ver EN VIVO, en señal abierta y en la página web de Teleamazonas.

Martes 30 de junio:

20:00 | Ecuador vs. México

Miércoles 1 de julio:

11:00 | Inglaterra vs. RD Congo

Jueves 2 de julio:

14:00 | España vs. Austria

18:00 | Portugal vs. Croacia

Viernes 3 de julio:

17:00 | Argentina vs. Cabo Verde

20:30 | Colombia vs. Ghana

Todos los horarios de los partidos corresponden a la hora Ecuatoriana.

Cómo ver los partidos por la página web de Teleamazonas

La transmisión de los partidos desde un computador está abierta a todo el Ecuador. Pero también podrá disfrutar de los partidos por tu celular CLARO, patrocinador oficial de la señal de TELEAMAZONAS.