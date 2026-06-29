Brasil remonta el marcador ante Japón y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Brasil enfrenta a Japón por los dieciseisavos del Mundial 2026.

Con un gol en los minutos adicionales, Brasil remontó el marcador y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026. El partido de este lunes 29 de junio terminó 2-1 a favor del equipo sudamericano.

Casemiro y Martinelli fueron los autores de la victoria canarinha. Japón inauguró el marcador a los 29 minuto con una tanto de Kaishu Sano. Sin embargo, los brasileños insitieron hasta lograr el objetivo.

Cuando el partido parecía que tendría alargues apareció Martinelli para enviar el esférico a las redes y sellar la clasificación de Brasil a octavos de final.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan a su siguiente rival que se definirá el martes en East Rutherford con el vencedor de Noruega-Costa de Marfil.

Brasil vs. Japón: el partido de Supercampeones que el fútbol tardó 24 años en hacer realidad

Minuto a minuto:

¡Termina el partido! Culmina el partido. Japón 1-2 Brasil.

Gooool de Brasil En el último minuto Brasil se clasifica a los octavos de final del Mundial 2026 con gol de Gabriel Martinelli. Esperó el momento para tomar el balón y mandarlo a la esquina izquierda de las redes.

Vini quiere marcar el segundo gol Un amague de Vinicius termina con el balón en el tiro de esquina. El delantero brasileño enganchó muy bien para engañar a dos jugadores japoneses, pero el remate fue desviado por el lado izquierdo del arco defendido por Suzuki.

Tarjeta amarilla para Japón Junnosuke Suzuki es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre el brasileño Danilo.

Remate desviado de Brasil Martinelli remató desde fuera del área pero el esférico se perdió muy cerca del costado izquiero del arco japonés.

Brasil insiste Los brasileños buscan el gol. Un cabezazo de Rayan impacta en la defensa japonesa y termina en tiro de esquina.

Pausa de hidratación Se realiza la segunda pausa de hidratación del encuentro. Marcador: Japón 1-1 Brasil.

Brasil despertó El poste se interpone a un remate de Vinicius. El delantero brasileño realizó un remate cruzado que pasó por encima del brazo izquierdo de Suzuki para chocar en el palo y salir del área.

Gooooool de Brasil El partido se pone interesante. Casemiro, de cabeza, coloca el gol del empate. Parado en el poste izquierdo del arco japonés recibió un centro de Gabriel Magalaes y envió el esférico a las redes.

Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón. REUTERS Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón. REUTERS Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón. REUTERS Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón. REUTERS Casemiro remata de cabeza y deja sin opciones al portero Suzuki. Reuters Casemiro festeja gol del empate ante Japón. REUTERS

¡Qué cerca estuvo Brasil! El balón no quiso entrar en la portería japonesa. Casemiro cabeceó al área pero la defensa japonesa, en la última línea, sacó el esférico y armó un contragolpe.

El portero Suzuki salva a Japón Con una volada extraordinaria, Suzuki despeja un remate de cabeza del brasileño Bruno Guimaraes.

Empieza el segundo tiempo Ya se juega el segundo tiempo entre Brasil y Japón.

Final del primer tiempo Termina el primer tiempo en el Estadio de Houston. Japón 1-0 Brasil.

Tarjeta amarilla para Japón Daichi Kamada es amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

Fuera de juego de Brasil Lucas Paquetá intentó un pase en profundidad pero Marquinhos estaba en posición de fuera de juego.

Gooooool de Japón Los japoneses inauguran el marcador con gol de Kaishu Sano. Un remate de derecha desde fuera del área puso el 1-0.

Kaishu Sano anota el primer gol para Japón en los 16avos del Mundial 2026. REUTERS Kaishu Sano celebra el gol a Brasil en los diciseisavos del Mundial 2026. REUTERS Kaishu Sano remata hacia el arco de Brasil y anota el gol. REUTERS Kaishu Sano celebra el gol a Brasil en los diciseisavos del Mundial 2026. REUTERS

Pausa de hidratación El partido se detiene unos minutos para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.

Tarjeta amarilla para Brasil Casemiro es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre Junya Ito. Además, se cobra tiro libre a favor de Japón.

Brasil presiona en busca del gol Un remate de Vinicius Junior se pierde por un costado del arco japonés.

Empieza el partido Sonó el silbato en el Estadio de Houston. Empieza el duelo entre Brasil y Japón.

Alineaciones confirmadas:

Así jugará la selección de Carlo Ancelotti.

Japón define du once oficial para enfrentar a Brasil