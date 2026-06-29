Brasil remonta el marcador ante Japón y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026
Brasil es el segundo clasificado a octavos de final tras derrotar 2-1 a Japón este lunes 29 de junio. Un gol de último minuto le dio la victoria.
Brasil enfrenta a Japón por los dieciseisavos del Mundial 2026.
REUTERS
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Actualizado:
29 jun 2026 - 14:12
Con un gol en los minutos adicionales, Brasil remontó el marcador y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026. El partido de este lunes 29 de junio terminó 2-1 a favor del equipo sudamericano.
Casemiro y Martinelli fueron los autores de la victoria canarinha. Japón inauguró el marcador a los 29 minuto con una tanto de Kaishu Sano. Sin embargo, los brasileños insitieron hasta lograr el objetivo.
Cuando el partido parecía que tendría alargues apareció Martinelli para enviar el esférico a las redes y sellar la clasificación de Brasil a octavos de final.
Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan a su siguiente rival que se definirá el martes en East Rutherford con el vencedor de Noruega-Costa de Marfil.
Minuto a minuto:
Minuto 90+10
14:01
¡Termina el partido!
Culmina el partido. Japón 1-2 Brasil.
Minuto 90+5
13:57
Gooool de Brasil
En el último minuto Brasil se clasifica a los octavos de final del Mundial 2026 con gol de Gabriel Martinelli. Esperó el momento para tomar el balón y mandarlo a la esquina izquierda de las redes.
Minuto 88
13:50
Vini quiere marcar el segundo gol
Un amague de Vinicius termina con el balón en el tiro de esquina. El delantero brasileño enganchó muy bien para engañar a dos jugadores japoneses, pero el remate fue desviado por el lado izquierdo del arco defendido por Suzuki.
Minuto 83
13:45
Tarjeta amarilla para Japón
Junnosuke Suzuki es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre el brasileño Danilo.
Minuto 77
13:38
Remate desviado de Brasil
Martinelli remató desde fuera del área pero el esférico se perdió muy cerca del costado izquiero del arco japonés.
Minuto 73
13:35
Brasil insiste
Los brasileños buscan el gol. Un cabezazo de Rayan impacta en la defensa japonesa y termina en tiro de esquina.
Minuto 68
13:30
Pausa de hidratación
Se realiza la segunda pausa de hidratación del encuentro. Marcador: Japón 1-1 Brasil.
Minuto 58
13:19
Brasil despertó
El poste se interpone a un remate de Vinicius. El delantero brasileño realizó un remate cruzado que pasó por encima del brazo izquierdo de Suzuki para chocar en el palo y salir del área.
Minuto 56
13:18
Gooooool de Brasil
El partido se pone interesante. Casemiro, de cabeza, coloca el gol del empate. Parado en el poste izquierdo del arco japonés recibió un centro de Gabriel Magalaes y envió el esférico a las redes.
Minuto 53
13:15
¡Qué cerca estuvo Brasil!
El balón no quiso entrar en la portería japonesa. Casemiro cabeceó al área pero la defensa japonesa, en la última línea, sacó el esférico y armó un contragolpe.
Minuto 51
13:13
El portero Suzuki salva a Japón
Con una volada extraordinaria, Suzuki despeja un remate de cabeza del brasileño Bruno Guimaraes.
Minuto 45
13:06
Empieza el segundo tiempo
Ya se juega el segundo tiempo entre Brasil y Japón.
Minuto 45+4
12:49
Final del primer tiempo
Termina el primer tiempo en el Estadio de Houston. Japón 1-0 Brasil.
Minuto 45
12:45
Tarjeta amarilla para Japón
Daichi Kamada es amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.
Minuto 33
12:33
Fuera de juego de Brasil
Lucas Paquetá intentó un pase en profundidad pero Marquinhos estaba en posición de fuera de juego.
Minuto 29
12:29
Gooooool de Japón
Los japoneses inauguran el marcador con gol de Kaishu Sano. Un remate de derecha desde fuera del área puso el 1-0.
Minuto 23
12:23
Pausa de hidratación
El partido se detiene unos minutos para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas.
Minuto 14
12:14
Tarjeta amarilla para Brasil
Casemiro es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre Junya Ito. Además, se cobra tiro libre a favor de Japón.
Minuto 13
12:13
Brasil presiona en busca del gol
Un remate de Vinicius Junior se pierde por un costado del arco japonés.
Minuto 0
12:00
Empieza el partido
Sonó el silbato en el Estadio de Houston. Empieza el duelo entre Brasil y Japón.
Alineaciones confirmadas:
Así jugará la selección de Carlo Ancelotti.
Japón define du once oficial para enfrentar a Brasil
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