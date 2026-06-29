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Brasil remonta el marcador ante Japón y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026

Brasil es el segundo clasificado a octavos de final tras derrotar 2-1 a Japón este lunes 29 de junio. Un gol de último minuto le dio la victoria. 

Brasil enfrenta a Japón por los dieciseisavos del Mundial 2026.

REUTERS

Autor

Teleamazonas.com 

Actualizado:

29 jun 2026 - 14:12

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Con un gol en los minutos adicionales, Brasil remontó el marcador y se clasifica a octavos de final del Mundial 2026. El partido de este lunes 29 de junio terminó 2-1 a favor del equipo sudamericano. 

Casemiro y Martinelli fueron los autores de la victoria canarinha. Japón inauguró el marcador a los 29 minuto con una tanto de Kaishu Sano. Sin embargo, los brasileños insitieron hasta lograr el objetivo.

Cuando el partido parecía que tendría alargues apareció Martinelli para enviar el esférico a las redes y sellar la clasificación de Brasil a octavos de final. 

Los dirigidos por Carlo Ancelotti esperan a su siguiente rival que se definirá el martes en East Rutherford con el vencedor de Noruega-Costa de Marfil. 

  • Brasil vs. Japón: el partido de Supercampeones que el fútbol tardó 24 años en hacer realidad

Minuto a minuto: 

  • Minuto 90+10

    14:01

    ¡Termina el partido!

    Culmina el partido. Japón 1-2 Brasil. 

  • Minuto 90+5

    13:57

    Gooool de Brasil

    En el último minuto Brasil se clasifica a los octavos de final del Mundial 2026 con gol de Gabriel Martinelli. Esperó el momento para tomar el balón y mandarlo a la esquina izquierda de las redes. 

  • Minuto 88

    13:50

    Vini quiere marcar el segundo gol 

    Un amague de Vinicius termina con el balón en el tiro de esquina. El delantero brasileño enganchó muy bien para engañar a dos jugadores japoneses, pero el remate fue desviado por el lado izquierdo del arco defendido por Suzuki. 

  • Minuto 83

    13:45

    Tarjeta amarilla para Japón

    Junnosuke Suzuki es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre el brasileño Danilo. 

  • Minuto 77

    13:38

    Remate desviado de Brasil 

    Martinelli remató desde fuera del área pero el esférico se perdió muy cerca del costado izquiero del arco japonés. 

  • Minuto 73

    13:35

    Brasil insiste 

    Los brasileños buscan el gol. Un cabezazo de Rayan impacta en la defensa japonesa y termina en tiro de esquina.  

  • Minuto 68

    13:30

    Pausa de hidratación 

    Se realiza la segunda pausa de hidratación del encuentro. Marcador: Japón 1-1 Brasil. 

  • Minuto 58

    13:19

    Brasil despertó

    El poste se interpone a un remate de Vinicius. El delantero brasileño realizó un remate cruzado que pasó por encima del brazo izquierdo de Suzuki para chocar en el palo y salir del área. 

  • Minuto 56

    13:18

    Gooooool de Brasil 

    El partido se pone interesante. Casemiro, de cabeza, coloca el gol del empate. Parado en el poste izquierdo del arco japonés recibió un centro de Gabriel Magalaes y envió el esférico a las redes. 

Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón.

REUTERS

Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón.

REUTERS

Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón.

REUTERS

Casemiro remata de cabeza y pone el gol del empate ante Japón.

REUTERS

Casemiro remata de cabeza y deja sin opciones al portero Suzuki.

Reuters

Casemiro festeja gol del empate ante Japón.

REUTERS

  • Minuto 53

    13:15

    ¡Qué cerca estuvo Brasil!

    El balón no quiso entrar en la portería japonesa. Casemiro cabeceó al área pero la defensa japonesa, en la última línea, sacó el esférico y armó un contragolpe.  

  • Minuto 51

    13:13

    El portero Suzuki salva a Japón 

    Con una volada extraordinaria, Suzuki despeja un remate de cabeza del brasileño Bruno Guimaraes. 

  • Minuto 45

    13:06

    Empieza el segundo tiempo

    Ya se juega el segundo tiempo entre Brasil y Japón. 

  • Minuto 45+4

    12:49

    Final del primer tiempo

    Termina el primer tiempo en el Estadio de Houston. Japón 1-0 Brasil. 

  • Minuto 45

    12:45

    Tarjeta amarilla para Japón

    Daichi Kamada es amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso.

  • Minuto 33

    12:33

    Fuera de juego de Brasil

    Lucas Paquetá intentó un pase en profundidad pero Marquinhos estaba en posición de fuera de juego.

  • Minuto 29

    12:29

    Gooooool de Japón 

    Los japoneses inauguran el marcador con gol de Kaishu Sano. Un remate de derecha desde fuera del área puso el 1-0. 

Kaishu Sano anota el primer gol para Japón en los 16avos del Mundial 2026.

REUTERS

Kaishu Sano celebra el gol a Brasil en los diciseisavos del Mundial 2026.

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Kaishu Sano remata hacia el arco de Brasil y anota el gol.

REUTERS

Kaishu Sano celebra el gol a Brasil en los diciseisavos del Mundial 2026.

REUTERS

  • Minuto 23

    12:23

    Pausa de hidratación 

    El partido se detiene unos minutos para que los jugadores se hidraten y reciban indicaciones técnicas. 

  • Minuto 14

    12:14

    Tarjeta amarilla para Brasil 

    Casemiro es amonestado con tarjeta amarilla por falta sobre Junya Ito. Además, se cobra tiro libre a favor de Japón.  

  • Minuto 13

    12:13

    Brasil presiona en busca del gol 

    Un remate de Vinicius Junior se pierde por un costado del arco japonés. 

  • Minuto 0

    12:00

    Empieza el partido

    Sonó el silbato en el Estadio de Houston. Empieza el duelo entre Brasil y Japón. 

Alineaciones confirmadas: 

Así jugará la selección de Carlo Ancelotti. 

Japón define du once oficial para enfrentar a Brasil 

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