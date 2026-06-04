Costa de Marfil, rival de Ecuador, ganó a Francia en amistoso antes del inicio del Mundial 2026

Francia, una de las favoritas al título en el Mundial 2026, se vio sorprendida en su primer partido de preparación en la concentración previa al torneo, un amistoso perdido por 2-1 ante Costa de Marfil, este jueves en Nantes.

Rayan Cherki abrió el marcador para los Bleus justo antes del descanso (45'), pero el equipo africano igualó en el 53' por medio de Guéla Doué, el hermano mayor de Désiré, reciente ganador de la Liga de Campeones europea con el PSG y que fue dejado en el banquillo de Francia en este partido.

Amad Diallo dio la victoria a los Elefantes en la recta final (84'). Aunque el conjunto galo se puso en ventaja con una gran definición de Rayan Cherki, los campeones africanos reaccionaron con un juego físico e intenso para remontar el marcador gracias a las anotaciones de Guéla Doué y un agónico gol de Amad Diallo en los minutos finales del encuentro.

Este resultado enciende las alarmas para La Tri, ya que el combinado marfileño demostró un altísimo nivel competitivo justo antes de su debut mundialista. Cabe recordar que Costa de Marfil comparte el Grupo E con Ecuador, Alemania y Curazao, y será precisamente el primer rival del equipo ecuatoriano el próximo domingo 14 de junio, en un duelo que promete ser una batalla clave por la clasificación.