Cristiano Ronaldo envía conmovedor mensaje a un niño que sobrevivió al terremoto en Venezuela

La historia de Andrés Mieles, un niño venezolano de 11 años que sobrevivió al terremoto que devastó parte de Venezuela, ha dado la vuelta al mundo.

Tras perder una pierna y quedar huérfano, su deseo de conseguir la figurita de Cristiano Ronaldo para el álbum del Mundial llegó hasta el futbolista portugués, quien le envió un emotivo mensaje de apoyo e invitación.

Un sobreviviente que conmovió al mundo

Andrés Mieles fue rescatado con vida de entre los escombros días después del fuerte terremoto que golpeó Venezuela.

La tragedia cambió por completo su vida: perdió una pierna y varios integrantes de su familia fallecieron durante el colapso de las estructuras.

Su historia comenzó a viralizarse cuando, mientras recibía atención médica tras el rescate, le preguntaron qué era lo que más deseaba en ese momento. Su respuesta sorprendió a quienes estaban junto a él: quería la barajita de Cristiano Ronaldo para completar el álbum Panini del Mundial.

🥹⚽ | Andrés Mieles sobrevivió al terremoto que le arrebató a toda su familia y perdió una pierna. Su deseo era tener una figurita de Cristiano Ronaldo. La historia llegó hasta el futbolista, quien le envió un saludo y lo invitó a asistir a uno de sus partidos. ❤️🐐… pic.twitter.com/y8fLcCYETS — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 3, 2026

El mensaje de Cristiano Ronaldo para Andrés

La petición del pequeño se difundió rápidamente en redes sociales y llegó hasta Cristiano Ronaldo. El delantero portugués decidió responder con un video dedicado exclusivamente al niño venezolano.

"Hola, Andrés. Hago este video para enviarte un abrazo. Sé que eres súper fan y quería decirte que, cuando te pongas bueno, quiero invitarte a ver un partido mío. ¿Vale? Me encantaría conocerte", expresó el futbolista en el mensaje compartido públicamente.

<p lang="es" dir="ltr"><a href="https://x.com/hashtag/3Jul?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#3Jul</a> Cristiano Ronaldo vio el mensaje del niño venezolano que lo perdió todo tras el terremoto y pasó a la acción.<br><br>Además de enviarle palabras de ánimo, invitó a Andrés a conocerlo: «¡Quiero que vengas a ver uno de mis partidos!».<br>Gracias <a href="https://x.com/Cristiano?ref_src=twsrc%5Etfw">@Cristiano</a> 🙏🏻🇻🇪 <a href="https://t.co/g9esX2Lj3A">pic.twitter.com/g9esX2Lj3A</a></p>— CATERINA VALENTINO (@CATERINAV) <a href="https://x.com/CATERINAV/status/2073134950048546925?ref_src=twsrc%5Etfw">July 3, 2026</a> <script async src="https://platform.x.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all">

El gesto fue recibido con emoción por familiares, personal médico y miles de personas que han seguido de cerca la recuperación del menor desde el terremoto.

Una historia marcada por la tragedia y la esperanza

En el hospital donde permanece internado, los médicos conocieron que Andrés era un admirador del delantero portugués y que uno de sus mayores deseos era conseguir su figurita para el álbum del Mundial.

La historia se convirtió en un símbolo de esperanza en medio de la emergencia que atraviesa Venezuela tras el sismo, que dejó miles de víctimas y graves daños materiales en varias ciudades del país.

El mensaje de Cristiano Ronaldo se suma a las múltiples muestras de apoyo que ha recibido el menor desde que su historia trascendió las fronteras venezolanas y se conoció en distintos países.