Michael Olise, el hombre de moda en el Mundial 2026

Michael Olise, jugador francés, se ha convertido en un referente en el Mundial 2026.

Llegó a Norteamérica sin la etiqueta de súper estrella, pero gracias a sus actuaciones y, sobre todo, la demostración del martes contra Suecia (3-0), el francés Michael Olise se ha revelado como el hombre de moda del torneo.

Llueven los elogios sobre el director de juego de los Bleus, grandes favoritos a la corona el próximo 19 de julio y que no dejan de impresionar desde que comenzó el torneo.

El planeta fútbol está cayendo bajo el hechizo de un jugador que aúna elegancia, visión y eficacia.

Ante unos suecos rápidamente resignados ante tanto talento, el jugador del Bayern Munich (24 años, 21 internacionalidades, 7 goles) brilló con dos magníficas asistencias, encontrando aperturas que nadie habría imaginado para lanzar a la perfección a Bradley Barcola y Kylian Mbappé, autores de los dos goles en la segunda parte.

Antes de esas dos joyas (que le convierten en el máximo asistente del torneo con cinco), pudo haber marcado el gol del campeonato, de una tijera acrobática desde la frontal del área, pero la pelota se estrelló en la base del palo sueco.

Una actuación que despertó la admiración del seleccionador Didier Deschamps: "Michael encadena actuaciones de muy alto nivel, tras una temporada muy buena. Tiene una influencia muy importante. Cuando Michael toca el balón, pasan cosas".

El patrón de los Bleus puede estar satisfecho, él que comprendió muy pronto el aporte fundamental que Olise podía dar a su equipo.

A menudo criticado por su conservadurismo táctico, Deschamps se arriesgó a cambiar a un esquema más ofensivo, en 4-2-3-1, a partir de marzo de 2025 para aprovechar al máximo la irrupción del futbolista nacido en Inglaterra.

Una elección audaz que ha transformado por completo la cara de la selección francesa.

Conexión especial con Mbappé

Dos años después de una Eurocopa 2024 muy pobre para los Bleus, en cuanto a creatividad y juego ofensivo (cuatro goles en seis partidos, entre ellos uno de penal y dos en propia puerta), los franceses están maravillando al mundo con sus proezas en ataque, con Olise a la batuta.

Olise es muy discreto y callado en la vida cotidiana, hasta el punto de ser apodado en el grupo "monsieur nonchalant" (algo así como "señor despreocupado").

Pero el exjugador del Crystal Palace tiene ahora un papel preponderante en la animación ofensiva francesa tras haber alcanzado otra dimensión con la camiseta del Bayern, con actuaciones de altísimo nivel en la Liga de Campeones y dos títulos de mejor asistente en la Bundesliga.

Mbappé y Haaland se juegan el pase a octavos

Thierry Henry, que lo tuvo bajo su tutela en los Juegos Olímpicos de París 2024 (donde Francia perdió el título frente a España), está en buena posición para hablar del nuevo crack tricolor.

"Michael es un fenómeno. Tiene una verdadera inteligencia de juego. Este jugador está en otro planeta, es realmente distinto. El MVP siempre será Kylian gracias a su carácter decisivo y a sus estadísticas fuera de lo normal. Pero el jugador más importante es Michael Olise", explicó Henry en Fox Sports.

Francia enfrentará a Paraguay, el sábado 4 de julio en Filadelfia. El encuentro se jugará a las 16:00.