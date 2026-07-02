Mundial 2026: Cristiano Ronaldo dedica triunfo y clasificación de Portugal a Diogo Jota

Cristiano Ronaldo de Portugal lleva una camiseta del ex jugador portugués Diogo Jota después del partido, ya que mañana se cumple un año desde su fallecimiento

Cristiano Ronaldo celebró este jueves con una camiseta de Portugal con el viejo dorsal 21 del fallecido Diogo Jota el triunfo 2-1 sobre Croacia que le dio al equipo entrenado por Roberto Martínez la clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

El viernes 3 de julio se celebra el primer aniversario de la muerte de Jota en un accidente de tránsito en España.

"Es increíble cómo son las cosas de la vida (...). Significa mucho para nosotros, no solo por haber ganado el partido, sino también por la forma en que lo hicimos", comentó Ronaldo a la prensa tras el compromiso en Toronto, Canadá.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, y sus compañeros posan con una camiseta en memoria del exjugador Diogo Jota antes del primer aniversario de su fallecimiento, tras clasificarse para los octavos de final de la Copa del Mundo. REUTERS

Croacia tomó ventaja con gol de Ivan Perisic (53'), pero Portugal remontó con tantos de Cristiano Ronaldo de penalti (68') y Gonçalo Ramos (90+4').

Antes de la reacción, una diana de Ronaldo fue anulada por fuera de juego.

"Dominamos el juego en la primera parte y en la segunda, tras su gol, entramos un poco en pánico; pero así es el fútbol", analizó el delantero de 41 años.

"Después de mi gol anulado por fuera de juego, la gente empezó a creer y tras el penalti la situación mejoró para nosotros. Creamos ocasiones y creo que, al final, merecimos ganar el partido", añadió.