Niño crea su propio álbum del Mundial 2026 con dibujos a mano y se vuelve viral

La falta de recursos no detuvo su pasión por el Mundial y por el fútbol. Ante la imposibilidad de comprar el coleccionable oficial, un pequeño fanático del fútbol decidió tomar lápiz y papel para dibujar, uno a uno, a sus ídolos del Mundial 2026.

El ingenio no solo conmovió a millones en redes sociales, sino que llegó hasta los ojos de Panini, quienes sorprendieron al menor con un mensaje que ha dejado a todos sin palabras: "Acá está mi guía". Conoce la historia del niño que demostró que para completar un sueño, solo se necesita creatividad.

Impulsado por el deseo de vivir la fiebre mundialista a pesar del alto costo de los coleccionables oficiales, un pequeño aficionado se volvió viral en TikTok tras compartir su propia versión artesanal del álbum Panini.

En el video, difundido por la cuenta @creativo_huggy01 y que ya supera el millón de vistas, se observa la dedicación del menor al recrear a mano desde la emblemática portada de la Copa del Mundo hasta las cuadrículas numeradas de las selecciones.

Esta muestra de pura creatividad no solo conmovió a los internautas por su nivel de detalle, sino que también captó la atención de la propia compañía italiana, transformando un simple proyecto escolar en un fenómeno digital.

“Tenemos los estadios y las sedes del Mundial 2026. A Estados Unidos le corresponden estos cuatro grupos de estadios, y también estos tres. A México se le asignan estos otros estadios. Y acá, solo estos dos", dijo en el video.