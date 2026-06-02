Dorsales de Ecuador para el Mundial 2026: Así vestirá La Tri
El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afina todos los detalles en Columbus previo a su debut mundialista frente a Costa de Marfil.
Jugadores de la Selección de Ecuador
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Actualizado:
02 jun 2026 - 15:43
Falta poco para el gran debut de Ecuador en la Copa Mundial 2026 y este martes 2 de junio La Tri presentó los dorsales que usará cada jugador durante la competición.
Los 26 convocados por el profesor Sebastián Beccacece ya se encuentran en Columbus y trabajan en la previa del último amistoso ante Guatemala y el debut mundialista.
La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio y el combinado nacional debutará el domingo 14 frente a Costa de Marfil. El partido se jugará a las 18:00 (hora de Ecuador) en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.
La lista oficial de dorsales de los 26 convocados
Hernán Galíndez
Félix Torres
Piero Hincapié
Joel Ordóñez
Jordy Alcívar
Willian Pacho
Pervis Estupiñán
Anthony Valencia
John Yeboah
Kendry Páez
Kevin Rodríguez
Moisés Ramírez
Enner Valencia
Alan Minda
Pedro Vite
Jordy Caicedo
Ayrton Preciado
Denil Castillo
Gonzalo Plata
Nilson Angulo
Alan Franco
Gonzalo Valle
Moisés Caicedo
Jeremy Arévalo
Jackson Porozo
Yaimar Medina
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