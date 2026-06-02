Dorsales de Ecuador para el Mundial 2026: Así vestirá La Tri

Falta poco para el gran debut de Ecuador en la Copa Mundial 2026 y este martes 2 de junio La Tri presentó los dorsales que usará cada jugador durante la competición.

Los 26 convocados por el profesor Sebastián Beccacece ya se encuentran en Columbus y trabajan en la previa del último amistoso ante Guatemala y el debut mundialista.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio y el combinado nacional debutará el domingo 14 frente a Costa de Marfil. El partido se jugará a las 18:00 (hora de Ecuador) en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.

La lista oficial de dorsales de los 26 convocados