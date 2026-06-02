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Dorsales de Ecuador para el Mundial 2026: Así vestirá La Tri

El equipo dirigido por Sebastián Beccacece afina todos los detalles en Columbus previo a su debut mundialista frente a Costa de Marfil.

Jugadores de la Selección de Ecuador

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Autor

Karina Amaguaya

Actualizado:

02 jun 2026 - 15:43

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Falta poco para el gran debut de Ecuador en la Copa Mundial 2026 y este martes 2 de junio La Tri presentó los dorsales que usará cada jugador durante la competición. 

Los 26 convocados por el profesor Sebastián Beccacece ya se encuentran en Columbus y trabajan en la previa del último amistoso ante Guatemala y el debut mundialista. 

La Copa Mundial de la FIFA 2026 arranca el jueves 11 de junio y el combinado nacional debutará el domingo 14 frente a Costa de Marfil. El partido se jugará a las 18:00 (hora de Ecuador) en el Lincoln Financial Field, de Filadelfia.  

La lista oficial de dorsales de los 26 convocados

  1. Hernán Galíndez

  2. Félix Torres

  3. Piero Hincapié

  4. Joel Ordóñez

  5. Jordy Alcívar

  6. Willian Pacho

  7. Pervis Estupiñán

  8. Anthony Valencia

  9. John Yeboah 

  10. Kendry Páez 

  11. Kevin Rodríguez

  12. Moisés Ramírez

  13. Enner Valencia

  14. Alan Minda

  15. Pedro Vite

  16. Jordy Caicedo

  17. Ayrton Preciado 

  18. Denil Castillo 

  19. Gonzalo Plata

  20. Nilson Angulo

  21. Alan Franco 

  22. Gonzalo Valle 

  23. Moisés Caicedo 

  24. Jeremy Arévalo

  25. Jackson Porozo 

  26. Yaimar Medina

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