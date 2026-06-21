Egipto gana 3-1 a Nueva Zelanda y queda a las puertas de 16avos del Mundial

Con un gol clave, el que selló la remontada, y una asistencia, Mohamed Salah asumió la responsabilidad y lideró la victoria de Egipto este domingo por 3-1 sobre Nueva Zelanda, que lo deja a las puertas de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Los Faraones quedaron como únicos líder del peleado Grupo G con cuatro puntos, seguidos de Bélgica e Irán, que igualaron 0-0 más temprano, con dos cada uno. Nueva Zelanda cierra con una unidad.

El emblema del Liverpool, sin equipo para la próxima temporada al expirar su contrato con los Reds, anotó el segundo tanto de los Faraones a los 67 minutos y asistió a Trézéguet en el tercero (82') para dar vuelta un partido en el que los Kiwis se habían adelantado a los 15 minutos por medio de Surman y Egipto igualó a los 59' con tanto de Mostafá Zico.