Más de 1 300 alertas por agresiones a periodistas se registran en Ecuador desde 2021

Más de 1 000 alertas por agresiones a periodistas se registran en Ecuador desde 2021

Según información del Consejo de Comunicación del Ecuador desde el 2021, el país ha registrado 1 308 alertas por agresiones a periodistas.

De acuerdo con los datos, solo en el 2026 ya van 57, registrándose la cifra más alta en las provincias de Pichincha y Guayas.

El presidente de la entidad, César Martín, indicó que tras recibir la alerta se da seguimiento a la situación del periodista.

Periodistas poseen protección policial

Añadió que el caso no se cierra hasta que, conjuntamente con el comunicador, lo consideren superado.

Reveló además, sin confirmar la cifra, que varios trabajadores de la comunicación poseen protección policial debido a amenazas recibidas por el crimen organizado.

El Consejo de Comunicación es la institución encargada de promover y proteger los derechos de la información y la comunicación en el país.