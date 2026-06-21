Nuestro Mundial al Día: España golea a Arabia Saudita y deja atrás las dudas en el Mundial

España despejó las dudas que dejó en su debut y dio un golpe de autoridad en el Mundial 2026. La selección dirigida por Luis de la Fuente goleó 4-0 a Arabia Saudita, sumó su primera victoria y escaló al primer lugar de su grupo, quedando muy cerca de sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

Los cambios dieron resultado

Tras el inesperado empate frente a Cabo Verde, el técnico español apostó por cuatro modificaciones en su once inicial. El regreso de Lamine Yamal desde el arranque marcó la diferencia en un equipo que mostró mayor velocidad, desequilibrio y juego asociado.

España encontró tranquilidad desde los primeros minutos. Yamal abrió el marcador antes de los 10 minutos y permitió que España manejara el compromiso con mayor confianza. Más adelante apareció Mikel Oyarzabal, quien dejó atrás las críticas recibidas en el debut al firmar un doblete que encaminó la goleada.