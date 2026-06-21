La inesperada revelación del Mundial: Cabo Verde suma otro empate histórico, ahora frente a Uruguay

Cuando comenzó el Mundial 2026, pocos imaginaban que Cabo Verde sería uno de los equipos que más daría de qué hablar. Sin el cartel de las grandes potencias y disputando apenas su primera Copa del Mundo, la selección africana se ha convertido en una de las grandes sorpresas del torneo.

Un debut que llamó la atención

En su estreno mundialista, Cabo Verde dio el primer golpe al rescatar un empate sin goles frente a España, una de las selecciones favoritas para pelear por el título. El orden defensivo, la disciplina táctica y la solidez de su arquero fueron claves para frenar el poder ofensivo de los europeos.

El resultado fue considerado una de las primeras grandes sorpresas de la fase de grupos y dejó en evidencia que el combinado africano estaba dispuesto a competir de igual a igual frente a cualquier rival.

Vuelve a sorprender ante Uruguay

Lejos de ser un resultado aislado, Cabo Verde confirmó su buen momento en la segunda jornada. Esta vez igualó 2-2 con Uruguay, otro de los candidatos del Grupo H, sumando un nuevo punto que lo mantiene con posibilidades de clasificar a los dieciseisavos de final.

Con dos empates frente a selecciones históricas como España y Uruguay, Cabo Verde se consolida como una de las revelaciones del Mundial 2026 y demuestra que, en esta edición del torneo, las diferencias entre favoritos y debutantes son cada vez menores.