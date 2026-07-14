Embajada británica en Argentina apela al humor antes de las semis contra Inglaterra

Aficionados de Argentina se reúnen en Atlanta - Atlanta, Georgia, EE. UU. - 14 de julio de 2026. Aficionados argentinos tocan tambores durante la reunión.

La embajada británica en Argentina aportó este martes una dosis de humor a la tensa previa de la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra con una publicación en Instagram en la que le pide a su community manager "celebrar de forma elegante" en caso de una victoria inglesa.

La publicación simula un supuesto memo interno dirigido al CM de la embajada en el que además se le pide, en el caso de una victoria argentina, "felicitar al vencedor, desearle el mejor de los éxitos en la final y no salir a denunciar conspiraciones inexistentes".

El documento, firmado por una ficticia "Oficina de su Majestad para la Contingencia del cruce entre Inglaterra y Argentina en el Mundial" señala además que "el uso de memes está permitido, pero con tacto".

La publicación busca bajarle el tono a la previa de un partido del miércoles en Atlanta, que desde la perspectiva de muchos argentinos excede los límites del campo de juego y es atravesado por el reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas, además de una histórica rivalidad futbolística.

Tras la memorable victoria de Argentina en 1986, cuatro años después de perder la Guerra de Malvinas ante Reino Unido, ambos equipos se enfrentaron en otros dos Mundiales con un triunfo albiceleste en 1998 y otro inglés en 2002.