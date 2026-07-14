Mazar entrará en mantenimiento hasta el 29 de julio; ¿habrá cortes de luz en Ecuador?

La central hidroeléctrica Mazar entrará en mantenimiento este martes 14 de julio de 2026.

La Central Hidroeléctrica Mazar, una de las centrales que integran el Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, entrará en un mantenimiento preventivo programado desde las 22:00 de este martes 14 de julio de 2026.

Los trabajos se realizarán en la Unidad 2 de generación, que tiene una capacidad de 85 megavatios (MW), y se extenderán hasta el próximo 29 de julio, según informó la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC EP).

Pese a la salida temporal de esta unidad, las autoridades señalaron que no habrá interrupciones en el servicio de energía eléctrica a escala nacional, ya que el Sistema Nacional Interconectado cuenta con otras centrales y unidades de generación para cubrir la demanda.

¿Qué trabajos se realizarán en Mazar?

El mantenimiento forma parte de las actividades técnicas programadas que se ejecutan después de que la unidad cumple 8 000 horas de operación.

Durante las próximas dos semanas, técnicos especializados realizarán labores de inspección, revisión, limpieza y calibración de los equipos de generación eléctrica.

Las actividades incluirán el mantenimiento de la turbina, el generador, los transformadores y otros componentes electromecánicos que forman parte de la Unidad 2 de la central.

Celec asegura que no habrá cortes de energía

De acuerdo con CELEC EP, la generación eléctrica del país está garantizada durante el período en que la unidad permanezca fuera de operación.

Los 85 MW que aporta la Unidad 2 representan cerca del 4,8% de la potencia instalada del Complejo Hidroeléctrico Paute Integral, cuya capacidad total asciende a 1.756 MW.

Por ello, el abastecimiento de energía continuará siendo cubierto por las demás centrales hidroeléctricas y unidades de generación que integran el Sistema Nacional Interconectado.

Los trabajos están previstos hasta el 29 de julio de 2026. Una vez concluidas las actividades técnicas, la Unidad 2 volverá a operar dentro del sistema eléctrico nacional.