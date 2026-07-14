IShowSpeed, Robbie Williams, Tom Cruise, Laura Pausini... el show de clausura del Mundial

6 de julio de 2026. El streamer IShowSpeed ​​en las gradas.

El Mundial de la FIFA 2026 se prepara para despedir su histórica edición con un despliegue de entretenimiento sin precedentes en Estados Unidos. La FIFA, entidad máxima del fútbol, confirmó un elenco estelar de celebridades mundiales que darán vida a la ceremonia de clausura este domingo 19 de julio del 2026 en el estadio de Nueva Jersey.

El espectáculo de cierre promete fusionar la espectacularidad de Hollywood, la potencia de la música pop global y el fenómeno de las redes sociales en una transmisión que llegará a miles de millones de espectadores en todo el planeta.

El escenario del MetLife Stadium vibrará con un variado repertorio musical que reunirá a íconos de distintas generaciones y géneros. Entre los nombres más destacados sobresale el regreso del británico Robbie Williams, quien ya cuenta con experiencia en shows mundialistas, junto a la multipremiada cantautora italiana Laura Pausini y la estrella del pop Nicole Scherzinger.

Asimismo, la aclamada artista y ganadora del prestigioso estatus EGOT, Jennifer Hudson, asumirá un rol protagónico muy especial al ser la encargada de interpretar el himno nacional de los Estados Unidos en la antesala del pitazo inicial.

La gran sorpresa de esta gala de cierre radica en la diversidad de sus invitados especiales, tendiendo un puente directo entre el cine de acción y las nuevas audiencias digitales.

El elenco confirmado y sus roles:

Tom Cruise: El legendario actor de Hollywood realizará una aparición especial durante el evento.

Jennifer Hudson: La ganadora del prestigioso estatus EGOT (Emmy, Grammy, Oscar y Tony) será la encargada de interpretar una versión especial del himno nacional de los Estados Unidos justo antes del pitazo inicial.

Laura Pausini: La multipremiada cantautora italiana aportará su voz de alcance global a la ceremonia.

Nicole Scherzinger: La estrella del pop y exintegrante de The Pussycat Dolls formará parte de los shows musicales principales.

The Pussycat Dolls Robbie Williams: El icono del pop británico regresa a un escenario mundialista tras su icónica participación en la apertura de Rusia 2018.

El icono del pop británico regresa a un escenario mundialista tras su icónica participación en la apertura de Rusia 2018. IShowSpeed (ShowSpeed): El popular creador de contenido y streamer estadounidense —ampliamente conocido por su pasión por el fútbol— participará activamente en el show de cierre tras haber documentado gran parte del torneo en sus redes.

El legendario actor Tom Cruise formará parte de la puesta en escena con una intervención especial que promete adrenalina pura, mientras que el célebre streamer estadounidense IShowSpeed representará el impacto de los creadores de contenido modernos tras haber documentado su viaje por el torneo. Esta mezcla de figuras garantiza un show dinámico y adaptado a las tendencias de consumo multimedia actuales.

La ceremonia se llevará a cabo exactamente noventa minutos antes de la Gran Final, comenzando a las 12:30 PM (hora de Ecuador) bajo la firma de producción de la prestigiosa firma Balich Wonder Studio.

Detalles del Evento:

Fecha: Domingo, 19 de julio de 2026.

Hora de la ceremonia: 12:30 PM (Hora de Ecuador) / 13:30 (Hora local de Nueva York/Nueva Jersey).

Sede: Estadio de Nueva York/Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Producción: El evento está diseñado en colaboración creativa con Balich Wonder Studio y promete celebrar la diversidad cultural de los tres países anfitriones (EE. UU., México y Canadá)

El evento no solo servirá como preámbulo deportivo para definir al nuevo campeón del mundo, sino también como una celebración de la unidad cultural entre las tres naciones coanfitrionas: Estados Unidos, México y Canadá. Con una logística impecable y un despliegue visual de última tecnología, la FIFA busca sellar el torneo más grande de la historia con un broche de oro inolvidable.