Macará remontó a Mushuc Runa y escala posiciones en la fecha 19; Delfín venció a Manta

Ambato 14 de julio 2026 estadio Universidad Indoamérica Bellavista Macara se enfrenta al Mushuc Runa por la décima novena fecha de la LigaEcuabet FOTOS API JORGE PEREZ

Macará se quedó con la tercera victoria al hilo tras derrotar 2-1 a Mushuc Runa en el arranque de la fecha 19 de la LigaPro 2026. El encuentro, disputado en el estadio Bellavista, estuvo marcado por la intensidad y emociones. Con este resultado, el conjunto celeste sumó tres puntos vitales y logró el tercer triunfo consecutivo. Ha ganado a Liga de Quito, Técnico y Mushuc Runa.

La historia comenzó cuesta arriba para los locales, ya que el 'Ponchito' golpeó primero de forma contundente. Apenas a los 12 minutos del pitazo inicial, Tomson Minda aprovechó una gran asistencia de Ronie Carrillo para definir con sutileza por encima del guardameta y decretar la apertura del marcador.

Sin embargo, la alegría visitante duró poco. Cuatro minutos más tarde, Martín Tello capturó un rebote en tres cuartos de cancha y sacó un potente remate de media distancia que dejó sin opciones al arquero rival, firmando un empate inmediato que devolvió la calma al banquillo celeste.

En la segunda mitad, la tónica del partido mantuvo una alta dosis de fricción y balones divididos. El desequilibrio definitivo llegó al minuto 68, cuando Mateo Viera desbordó con velocidad por la banda derecha y envió un centro raso que Franco Posse logró empujar al fondo de la red para concretar la remontada local.

A partir de ese momento, Macará replegó sus líneas de forma inteligente y buscó adormecer el ritmo del compromiso, apelando al contragolpe ante la desesperación del cuadro dirigido por el timonel del 'Ponchito'.

El cierre del partido estuvo cargado de dramatismo puro en el área celeste. En la última jugada del compromiso, el árbitro central dictaminó una pena máxima a favor de Mushuc Runa tras una mano dentro de la zona de peligro.

Elián Caicedo asumió la máxima responsabilidad desde los doce pasos, pero su disparo se fue desviado por encima del travesaño, desatando el festejo en los graderíos del Bellavista. Con esta victoria, Macará trepa provisionalmente a la cuarta casilla con 29 unidades, mientras que Mushuc Runa permanece rezagado en el decimotercer lugar con 21 puntos.

Delfín se queda con el Clásico Manteño: agónico triunfo 1-0

Manta, 14 de julio de 2026. En el estadio Jocay, Manta FC recibe a Delfín, en un partido por la Fecha 19 - Primera Etapa, del Campeonato Nacional de Fútbol. API

El Clásico manabita se pintó de azul y amarillo en un cierre de partido no apto para cardíacos. Delfín SC logró una victoria crucial de 1-0 sobre el Manta FC en el Estadio Jocay gracias a una oportuna anotación del delantero argentino Franco Ayunta en el minuto 87.

Cuando el empate parecía definitivo tras un trámite sumamente cerrado y friccionado en el mediocampo, la lucidez ofensiva del cuadro cetáceo rompió la paridad y desató la euforia de la hinchada en el tramo definitivo del compromiso.

Este resultado representa una revancha directa para el Delfín, que había caído por el mismo marcador en el primer choque del año disputado a mediados de marzo.

En esta ocasión, la solidez defensiva y la paciencia para capitalizar las pocas fisuras del rival marcaron la diferencia frente a un Manta FC que compitió con intensidad, pero careció de la profundidad y la contundencia necesarias para batir el arco rival en las transiciones rápidas.

Más allá del orgullo local en juego, el triunfo tiene un peso matemático enorme en la tabla de posiciones de la LigaPro 2026. Delfín suma tres puntos de oro que le permiten tomar una bocanada de aire fresco en su afán por alejarse de los puestos de peligro, mientras que la derrota deja al Manta en una situación sumamente comprometida en la zona baja de la clasificación, obligándolo a corregir errores de inmediato para encarar las siguientes jornadas del torneo.