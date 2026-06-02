Columbus se tiñe de amarillo, azul y rojo: el hogar de Ecuador en el Mundial 2026

La ciudad de Columbus, en Estados Unidos, se ha convertido en el epicentro de la pasión tricolor tras confirmarse que será el campamento base de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026. Esta designación ha transformado por completo el ambiente en Ohio, donde los rascacielos y monumentos más emblemáticos del skyline local se iluminaron con los colores amarillo, azul y rojo.

El gesto no solo representa una calurosa bienvenida para la delegación de la 'Tri', sino que también consolida a la ciudad como una de las sedes norteamericanas con mayor apertura y calidez hacia las selecciones internacionales.

Esta atmósfera mundialista encaja de forma perfecta con la propia identidad visual de la región y de su equipo de fútbol local, el Columbus Crew. Existe una sincronía cromática casi exacta entre los colores tradicionales del vigente campeón de la MLS y la bandera ecuatoriana, lo que ha generado una cercanía inmediata entre los aficionados locales y los visitantes.

Para la comunidad hispana y los fanáticos del fútbol en Ohio, ver las calles teñidas con el tricolor es el reflejo de cómo la Copa del Mundo une culturas a través de una misma pasión.

A nivel logístico, la infraestructura deportiva de Columbus ofrece todas las garantías de primer nivel para que el combinado nacional encare sus partidos mundialistas en óptimas condiciones.

Entrenar en instalaciones de vanguardia y sentir el respaldo de una ciudad completamente volcada con sus colores le brinda a Ecuador un valor agregado tanto en lo anímico como en lo deportivo.

La mesa está servida para que Columbus no solo sea un lugar de paso, sino el hogar donde comience a construirse el sueño de la 'Tri' en esta cita histórica.