Ecuador por la gloria: Estos son los capitanes que enfrentará en la fase de grupos

A menos de 40 días para el inicio del Mundial 2026, cuatro nombres resuenan con fuerza, se trata de los capitanes de las selecciones que conforman el Grupo E. Ecuador, Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

Enner Valencia de Ecuador, Franck Kessié de Costa de Marfil; Leandro Bacuna de Curazao y Joshua Kimmich de Alemania, estos cuatro hombres no solo aportarán técnica, sino que serán el equilibrio emocional y táctico en cada una de sus selecciones.

Los líderes del Grupo E en el Mundial 2026

A continuación una descripción de cada uno de estos guerreros que serán pieza clave en el torneo más grande de la historia que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.

Enner Valencia; la experiencia de La Tri

Enner Valencia, el máximo goleador de La Tri, aporta madurez, experiencia y una capacidad impecable para aparecer en los momentos críticos. A sus 36 años jugará su tercer mundial con la camiseta tricolor. 'Supermán' tiene un registro de seis goles en mundiales, tres en Brasil 2014 y tres en Catar 2022.

Enner Valencia Edad : 36 años

: 36 años Club actual: Pachuca de México

Pachuca de México Posición : Delantero

: Delantero Debut : 12/02/2012 (22 años)

: 12/02/2012 (22 años) Estadísticas en Selección : 105 partidos / 49 goles

: 105 partidos / 49 goles Mundiales: 2014, 2022, 2026

Franck Kessié: el dominio físico del país africano

Franck Kessié representa la potencia y el equilibrio africano. Su presencia en el área rival y capacidad para recuperar balones lo convierten en un referente de los "Elefantes". A sus 29 años disputará su primera Copa del Mundo.

Franck Kessié Edad : 29 años

: 29 años Club actual : Al-Ahli (Arabia Saudita)

: Al-Ahli (Arabia Saudita) Posición : Mediocentro

: Mediocentro Debut : 6 de septiembre de 2014 (17 años)

: 6 de septiembre de 2014 (17 años) Estadísticas en Selección : 99 partidos / 14 goles

: 99 partidos / 14 goles Mundiales: 2026

Leandro Bacuna: el alma del milagro caribeño

Leandro Bacuna representa el sueño de una nación pequeña que alcanzó lo impensable, clasificar a una Copa del Mundo por primera vez. El capitán de 34 años aporta orden y la visión necesaria para que la selección caribeña se convierta en un competidor digno.

Leandro Bacuna Edad : 34 años

: 34 años Club actual : Igdir FK de Turquía

: Igdir FK de Turquía Posición : Centrocampista

: Centrocampista Debut : 23 de marzo del 2017 (25 años)

: 23 de marzo del 2017 (25 años) Estadísticas en Selección : 68 partidos / 16 goles

: 68 partidos / 16 goles Mundiales: 2026

Joshua Kimmich: el arquitecto de la Mannschaft

Joshua Kimmich es considerado el cerebro y motor de una Alemania que en esta nueva cita mundialista buscará quedarse con el trono mundial. A sus 31 años, y al igual que Enner Valencia, Kimmich jugará su tercera Copa del Mundo. Él estuvo presente en Rusia 2018 y Catar 2022.

Joshua Kimmich Edad : 31 años

: 31 años Club actual : Bayern Múnich

: Bayern Múnich Posición : Mediocentro

: Mediocentro Debut : 28 de mayo de 2016 (21 años)

: 28 de mayo de 2016 (21 años) Estadísiticas en Selección : 108 partidos / 10 goles.

: 108 partidos / 10 goles. Mundiales: 2018, 2022, 2026

¿Dónde ver a Ecuador en la fase de grupos?

Ecuador enfrenta a Costa de Marfil el domingo 14 de junio, a las 18:00. El sábado 20 juega ante Curazao, a las 19:00. Finalmente La Tri se medirá ante Alemania, el jueves 25 de junio a las 15:00. Todos los partidos serán transmitidos en vivo por Teleamazonas y Teleamazonas.com