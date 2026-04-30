Ecuador por la gloria: Estos son los capitanes que enfrentará en la fase de grupos
Desde la experiencia de Enner Valencia hasta el debut soñado de Leandro Bacuna, conoce los perfiles de los capitanes del Grupo E que llegan a la Copa del Mundo.
Enner Valencia, capitán de Ecuador; Franck Kessié (Costa de Marfil); Leandro Bacuna (Curazao); Joshua Kimmich (Alemania)
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Fecha de publicación
30 abr 2026 - 13:38
A menos de 40 días para el inicio del Mundial 2026, cuatro nombres resuenan con fuerza, se trata de los capitanes de las selecciones que conforman el Grupo E. Ecuador, Costa de Marfil, Curazao y Alemania.
Enner Valencia de Ecuador, Franck Kessié de Costa de Marfil; Leandro Bacuna de Curazao y Joshua Kimmich de Alemania, estos cuatro hombres no solo aportarán técnica, sino que serán el equilibrio emocional y táctico en cada una de sus selecciones.
Los líderes del Grupo E en el Mundial 2026
A continuación una descripción de cada uno de estos guerreros que serán pieza clave en el torneo más grande de la historia que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.
Enner Valencia; la experiencia de La Tri
Enner Valencia, el máximo goleador de La Tri, aporta madurez, experiencia y una capacidad impecable para aparecer en los momentos críticos. A sus 36 años jugará su tercer mundial con la camiseta tricolor. 'Supermán' tiene un registro de seis goles en mundiales, tres en Brasil 2014 y tres en Catar 2022.
Enner Valencia
- Edad: 36 años
- Club actual: Pachuca de México
- Posición: Delantero
- Debut: 12/02/2012 (22 años)
- Estadísticas en Selección: 105 partidos / 49 goles
- Mundiales: 2014, 2022, 2026
Franck Kessié: el dominio físico del país africano
Franck Kessié representa la potencia y el equilibrio africano. Su presencia en el área rival y capacidad para recuperar balones lo convierten en un referente de los "Elefantes". A sus 29 años disputará su primera Copa del Mundo.
Franck Kessié
- Edad: 29 años
- Club actual: Al-Ahli (Arabia Saudita)
- Posición: Mediocentro
- Debut: 6 de septiembre de 2014 (17 años)
- Estadísticas en Selección: 99 partidos / 14 goles
- Mundiales: 2026
Leandro Bacuna: el alma del milagro caribeño
Leandro Bacuna representa el sueño de una nación pequeña que alcanzó lo impensable, clasificar a una Copa del Mundo por primera vez. El capitán de 34 años aporta orden y la visión necesaria para que la selección caribeña se convierta en un competidor digno.
Leandro Bacuna
- Edad: 34 años
- Club actual: Igdir FK de Turquía
- Posición: Centrocampista
- Debut: 23 de marzo del 2017 (25 años)
- Estadísticas en Selección: 68 partidos / 16 goles
- Mundiales: 2026
Joshua Kimmich: el arquitecto de la Mannschaft
Joshua Kimmich es considerado el cerebro y motor de una Alemania que en esta nueva cita mundialista buscará quedarse con el trono mundial. A sus 31 años, y al igual que Enner Valencia, Kimmich jugará su tercera Copa del Mundo. Él estuvo presente en Rusia 2018 y Catar 2022.
Joshua Kimmich
- Edad: 31 años
- Club actual: Bayern Múnich
- Posición: Mediocentro
- Debut: 28 de mayo de 2016 (21 años)
- Estadísiticas en Selección: 108 partidos / 10 goles.
- Mundiales: 2018, 2022, 2026
¿Dónde ver a Ecuador en la fase de grupos?
Ecuador enfrenta a Costa de Marfil el domingo 14 de junio, a las 18:00. El sábado 20 juega ante Curazao, a las 19:00. Finalmente La Tri se medirá ante Alemania, el jueves 25 de junio a las 15:00. Todos los partidos serán transmitidos en vivo por Teleamazonas y Teleamazonas.com
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