Mundial 2026: Esmeraldas lista para el debut de sus 10 tricolores

Esmeraldas tendrá varios eventos con la proyección del partido de Ecuador vs. Costa de Marfil.

Esmeraldas es cuna una decena de seleccionados ecuatorianos. Esa provincia se prepara para el debut de Ecuador en el Mundial 2026, este domingo 14 de junio de 2026.

El partido se proyectará en el malecón de Las Palmas, según anunció la Prefectura de Esmeraldas.

En este espacio se espera que se congreguen cientos de aficionados, familiares y amigos de los seleccionados mundialistas.

En Muisne el partido se proyectará en la explanada exterior del Municipio, en la calle Isidro Ayora.

10 de los 26 seleccionados ecuatorianos son oriundos de Esmeraldas. Ellos son:

Nilson Angulo

Pervis Estupiñán

Yaimar Medina

Denil Castillo

Alan Minda

Enner Valencia

Willian Pacho

Piero Hincapié

Félix Torres

Jackson Porozo

Ecuador debutará en su quinto mundial frente a Costa de Marfil, en el estadio de Filadelfia.