Mundial 2026: Esmeraldas lista para el debut de sus 10 tricolores
10 de los seleccionados ecuatorianos son oriundos de Esmeraldas, una de las principales canteras del fútbol nacional.
Esmeraldas tendrá varios eventos con la proyección del partido de Ecuador vs. Costa de Marfil.
Alcaldía Esmeraldas
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Actualizado:
14 jun 2026 - 15:38
Esmeraldas es cuna una decena de seleccionados ecuatorianos. Esa provincia se prepara para el debut de Ecuador en el Mundial 2026, este domingo 14 de junio de 2026.
El partido se proyectará en el malecón de Las Palmas, según anunció la Prefectura de Esmeraldas.
En este espacio se espera que se congreguen cientos de aficionados, familiares y amigos de los seleccionados mundialistas.
En Muisne el partido se proyectará en la explanada exterior del Municipio, en la calle Isidro Ayora.
10 de los 26 seleccionados ecuatorianos son oriundos de Esmeraldas. Ellos son:
- Nilson Angulo
- Pervis Estupiñán
- Yaimar Medina
- Denil Castillo
- Alan Minda
- Enner Valencia
- Willian Pacho
- Piero Hincapié
- Félix Torres
- Jackson Porozo
Ecuador debutará en su quinto mundial frente a Costa de Marfil, en el estadio de Filadelfia.
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