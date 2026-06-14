El youtuber 'Gaspi' y el cantante Oliver Tree murieron en el choque de helicópteros en Brasil

El youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, y el cantante estadounidense Oliver Tree fallecieron tras la colisión en pleno vuelo de dos helicópteros en Río de Janeiro, Brasil, este 14 de junio de 2026.

El siniestro aéreo ocurrió en el barrio costero de Recreio dos Bandeirantes.

Las autoridades de la Policía Civil de Río de Janeiro y el Cuerpo de Bomberos confirmaron un saldo total de seis personas fallecidas producto del fuerte impacto.

El fatal accidente sucedió este 14 de junio

En uno de los helicópteros viajaban el cantante Oliver Tree, de 32 años, el creador de contenido Gaspi, 23 años, el director de videos argentino Lucas Vignale y el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves.

El otro helicóptero involucrado era tripulado únicamente por su piloto, quien también perdió la vida en el accidente.