EN VIVO | Suiza vs. Bosnia-Herzegovina, en busca de la victoria en el Mundial 2026

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan en el Estadio de Los Ángeles por la segunda fecha del Mundial 2026.

Suiza enfrenta a Bosnia-Herzegovina este jueves 18 de junio en la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro se juega en el Estadio de Los Ángeles, desde las 14:00.

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Ambas selecciones llegan con la necesidad de sumar una victoria luego de haber empatado en sus partidos de debut. El combinado suizo buscará imponer su experiencia y solidez colectiva ante una Bosnia-Herzegovina que aspira a dar la sorpresa y mantenerse con opciones de avanzar en el torneo.

Con el Grupo B muy igualado tras la primera fecha, un triunfo podría dejar al ganador en una posición privilegiada de cara a la recta final de la fase de grupos.

Sigue el minuto a minuto:

Fin del primer tiempo Los equipos se van al descanso con el marcador 0-0.

Bosnia amenaza Kerim Alajbegovic remata detro del área, muy cerca del arco, pero la defensa suiza despeja sin problema el esférico y lo envía al tiro de esquina.

Pausa de hidratación Los jugadores se retiran a los banquillos para hidratarse y recibir indicaciones técnicas.

Los suizos intentan Freuler remata de media distancia pero el esférico se pierde fuera de la cancha. Suiza busca el gol.

Suiza se acerca La Selección suiza llega con un remate de Xhaka que es despejado por el portero bosnio.

¡Empieza el partido! Suiza y Bosnia-Herzegovina se enfrentan en busca de los tres puntos.

Selecciones en cancha Se entonan los himnos de las Selecciones. Todo listo en el Estadio de Los Ángeles.

Alineaciones confirmadas:

Así jugará Suiza su segundo partido del Grupo B del Mundial 2026:

Bosnia-Herzegovina define su alineación para enfrentar a Suiza: