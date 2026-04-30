Selección de Ecuador: el viaje de Beccacece para conectar con las raíces de los seleccionados

El seleccionador de Ecuador, Sebastián Beccacece, durante la rueda de prensa previa al partido que les enfrentará a la selección de Marruecos mañana en Leganés, Madrid.

A pocos meses de que ruede el balón en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el entrenador argentino Sebastián Beccacece ha decidido que la preparación de la Selección de Ecuador no solo se mide en el césped, sino también en las raíces de sus protagonistas.

En un gesto inédito para el banquillo de 'La Tri', el estratega argentino inició una gira personal por los lugares de origen de los seleccionados, visitando a sus familias en barrios y comunidades de provincias como Esmeraldas, Guayas y Pichincha, entre otras. Así se lo difundió en redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

ERA BECCACECE Balance Estadístico 2024-2026 18 Partidos 7 Ganados 10 Empatados 1 Perdidos Próximos Partidos - Mundial 2026 Fecha Rival Sede 14 Jun Costa de Marfil MetLife Stadium 20 Jun Curazao Philadelphia 25 Jun Alemania SoFi Stadium

Esta iniciativa busca fortalecer el blindaje anímico del grupo, conectando el esquema táctico con el motor emocional de los jugadores que buscarán hacer historia en la cita mundialista. Será la quinta participación de Ecuador en un Mundial.

Más allá de la mística y los encuentros familiares, la planificación de La Tri entra en su fase de máxima exigencia con un calendario de preparación diseñado minuciosamente para el Mundial. Será el principal examen para el entrenador.

El cuerpo técnico ha confirmado que la concentración final de Ecuador en la sede mundialistas, y una gira de cierre por Estados Unidos, donde se medirán ante rivales de jerarquía para ajustar los últimos detalles del once inicial.

El plan de Baccacece busca que Ecuador llegue al partido inaugural contra Costa de Marfil no solo en su pico de rendimiento físico, sino con una cohesión grupal que Beccacece considera el factor diferencial para superar la fase de grupos.