¡NUESTRO MUNDIAL! Faltan 50 días para que ruede el balón en la Copa Mundial de la FIFA

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se iniciará en 50 días. La cuenta regresiva va a paso acelerado y los ojos del Mundo están sobre Estados Unidos, México y Canadá, las tres ciudades sedes de la fiesta más grande en la historia del fútbol que tendrá 104 partidos y que comenzará el 11 de junio.

Este miércoles 22 de abril, a 50 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA anunció que se lanzará un nuevo lote de boletos de la competencia y el público en general podrá adquirirlos en FIFA.com/tickets.

Las entradas se lanzarán hoy y según explicó la institución a través de un comunicado de prensa, se podrán adquirir localidades de las categorías 1, 2 y 3, y en algunos casos lugares de primera fila.

La FIFA informó también es que ya se han vendido más de cinco millones de entradas para el Mundial 2026 y se apunta a romper el récord de asistencia de 3.5 millones de asistentes impuesto en Estados Unidos 1994.

Todos los detalles se van afinando. La FIFA ya designó a seis mujeres dentro de la plantilla de árbitros para la Copa del Mundo 2026 que se disputará a partir del 11 de junio. La noticia la confirmaron a través de sus canales oficiales, en donde las mujeres están dentro de la lista de los 170 jueces que estarán a cargo de los 104 partidos que tiene este torneo,

Se trata de la segunda vez en la historia que mujeres participen como árbitras de un Mundial masculino, luego de Qatar 2023. Sin embargo, según la FIFA, para esta edición su rol será más relevante.

De las seis árbitras escogidas, dos estarán como árbitras principales en la cancha, tres estarán la sala del VAR y una tendrá la oportunidad de supervisar desde el videoarbitraje. El jefe de arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, destacó que esta designación se debe tanto a la calidad demostrada por ellas, como para seguir desarrollando el arbitraje femenino a nivel mundial.