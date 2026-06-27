La fiesta colombiana toma Miami antes del duelo frente a Portugal

Colombianos en Miami hicieron fiesta antes del partido contra Portugal

La fiebre mundialista también se vive con acento colombiano en Miami. Desde horas antes del esperado duelo entre Colombia y Portugal, cientos de aficionados comenzaron a reunirse en distintos puntos de la ciudad.

En Little Havana, donde bares, restaurantes y espacios públicos organizaron actividades para seguir el encuentro. El ambiente también se trasladó al FIFA Fan Festival y a diferentes zonas de reunión en Miami Beach.

La expectativa por uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos convocó a miles de seguidores vestidos con la camiseta amarilla de la selección colombiana.

Miami, una segunda casa para Colombia

La gran comunidad colombiana residente en el sur de Florida convirtió el partido en uno de los eventos deportivos más esperados del Mundial.

Medios estadounidenses destacan que la presencia de aficionados cafeteros en Miami ha generado un ambiente similar al de un partido disputado en casa.

La alta expectativa también se reflejó en la demanda de boletos. Según medios españoles especializados, el encuentro entre Colombia y Portugal superó los cinco millones de solicitudes de entradas.

Gran parte por la numerosa colonia colombiana que vive en Florida y por el atractivo de enfrentar a Cristiano Ronaldo.

Colombia llega invicta al cierre del Grupo K

La selección dirigida por Néstor Lorenzo afronta el compromiso después de asegurar su clasificación con dos victorias consecutivas.

Un empate le basta para quedarse con el primer lugar del Grupo K y avanzar a los dieciseisavos de final como líder de la zona.

El partido frente a Portugal, disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, fue considerado uno de los encuentros con mayor expectativa de toda la fase de grupos por la calidad de ambas selecciones y el ambiente generado por sus aficiones.